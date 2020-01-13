Yılmaz Güney sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılmaz Güney sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu - Son Dakika

Yılmaz Güney sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu

6 saat önce

Sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar büyük usta Yılmaz Güney'in adını taşıyan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 2019 yılında 307 farklı etkinlikle 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu.

Yılmaz Güney sahnesi 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu, System.String[]

Sinema oyuncusu, yönetmen, senarist ve yazar büyük usta Yılmaz Güney'in adını taşıyan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 2019 yılında 307 farklı etkinlikle 109 bin 200 kişiyi sanatla buluşturdu.


2016 yılında tamamen yenilenen, her alanıyla konforlu ve nezih bir sanat merkezine dönüşen Yılmaz Güney Sahnesi, açıldığı günden bu yana tiyatrodan konsere, festivallerden konferanslara birçok etkinliğe ev sahipliği yaptı. Yenilenen haliyle birçok sanat kurumunun ilk tercihi olan Yılmaz Güney Sahnesi, 2019 yılını da dolu dolu bir etkinlik programıyla kapattı. Yıl içinde 103 tiyatro, 106 konser, 20 film gösterimi, 28 konferans-söyleşi, 27 yıl sonu gösterisi ve 23 eğitim toplantısı ile toplam 307 farklı etkinliğe ev sahipliği yaptı.


Kültür-sanat alanına yaptığı yatırım ve bu alandaki faaliyetleri ile önemli bir ivme kazanan Çankaya Belediyesi, nicelik itibariyle yakaladığı başarıya niteliksel açıdan da sahip olmak adına her yıl seçkin bir kültür sanat programı ile sanatseverlerin karşısına çıkıyor. Gerek önemli gün ve haftalar gerekse toplumsal duyarlılık adına sanat ile buluşan her oluşuma ev sahipliği yapan Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi, 2019 yılında Uluslararası Ankara Tiyatro Festivali, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü etkinlikleri, Çocuk Diyarı Film Festivali gibi birbirinden farklı etkinliklerle de bu farkını ortaya koydu. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 11:28 Kaynak: İHA
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