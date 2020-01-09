Yılmaz: "Hizmet bayrağını yukarıda tutacağız" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılmaz: 'Hizmet bayrağını yukarıda tutacağız' - Son Dakika

Yılmaz: "Hizmet bayrağını yukarıda tutacağız"

6 saat önce

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi.

Yılmaz:

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, muhtarlarla bir araya geldi.


Yıldırım Belediyesi Planlama ve Kentsel Gelişim Merkezi'nde, Başkan Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya mahalle muhtarları, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı. Yıldırım'a hizmet noktasında muhtarlar ile sık sık bir araya gelerek birlikte hareket ettiklerini dile getiren Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Şehrimizi ileri taşıma konusunda ve sorunların çözümü noktasında sizlerin görüş ve önerileri bizler için önemli. 69 mahalledeki her sorunu bilmemiz mümkün değil. Bu doğrultu da en önemli görev siz değerli muhtarlarımıza düşüyor. Sizlerin istekve sorunlarını çözüme kavuşturmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.


Yıldırım'da refah seviyesini yükseltmek ve hizmet kervanını eksiksiz yürütmek adına bu toplantıları periyodik hale getireceklerini belirten Başkan Yılmaz, "Yıldırım'ın tüm mahallerinde belediye birimlerimizin çalışmaları sürüyor. Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanında şehrimizi geleceğe taşıyacak çok önemli projeleri de hayata geçireceğiz. Yıldırım'ı marka haline getirmek için elbette vatandaşlarımızın görüş ve taleplerini değerlendiriyoruz. Mahallerinde vatandaşlarımızın sesi olan muhtarlarımızla toplantıların, yeni yatırımlar ve hizmetler açısından önemli olduğunu biliyoruz. Hem bizim hem de siz değerli muhtarlarımızın ortak amacı bizlere geçmişten miras kalan bu güzel, tarihi şehri hali hazırda hayatını idame ettiren vatandaşlarımıza ve gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir şekilde bırakmak, hizmet bayrağını her daim yukarıda tutmak. Bu sebeple böylesi toplantılar ile bizlerden istenileni, mahallelerin sorunlarını daha yakından ve anında öğrenebiliyoruz. Bu sayede hizmetin daha da çabuk gerçekleşebileceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Mehmet Melih Oktay, Yıldırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 02:32 Kaynak: İHA
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