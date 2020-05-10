Yılmaz: "İlçe ekonomisini güçlendirecek projelerimiz var" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılmaz: 'İlçe ekonomisini güçlendirecek projelerimiz var' - Son Dakika

Yılmaz: "İlçe ekonomisini güçlendirecek projelerimiz var"

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Torosların, Türkiye'nin farklı illerinden gelen insanların yaşam yeri olarak seçtiği bir bölge olduğunu belirterek, "Kentimiz tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm noktasında ciddi bir potansiyele sahip.

Yılmaz:

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Torosların, Türkiye'nin farklı illerinden gelen insanların yaşam yeri olarak seçtiği bir bölge olduğunu belirterek, "Kentimiz tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm noktasında ciddi bir potansiyele sahip. Bu anlamda insanlarımıza gelir sağlayacak projelerimizin yanı sıra turizme ilişkin çalışmalarımız da var" dedi.


Yılmaz, videokonferans aracılığıyla online olarak katıldığı bir televizyon programında, Toroslar'da hayata geçirdikleri projelerin yanı sıra Covid-19 salgınına karşı ilçede alınan önlemleri ve yapılan çalışmaları anlattı. Konuşmasına Toroslar'ın fiziki, sosyal ve ekonomik yapısından bahsederek başlayan Yılmaz; "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar başarılı bir çalışma yılı geçirdik" ifadelerini kullandı.


"İlçemizin ekonomisini güçlendirecek projelerimiz var"


Torosların, Türkiye'nin farklı illerinden gelen insanların yaşam yeri olarak seçtiği bir bölge olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bölgemizin sosyal yapısını biliyoruz. Bu anlamda asli hizmetlerimizin yanı sıra sosyal belediyeciliği de ön plana çıkaran çalışmalar yapıyoruz. 7'den 70'e her ailedeki her ferdin derdi ve ihtiyacı bizi ilgilendiriyor. Kentimiz tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm noktasında ciddi bir potansiyele sahip. Bu anlamda insanlarımıza gelir sağlayacak projelerimizin yanı sıra turizme ilişkin çalışmalarımız da var. Birçok çalışmayı hayata geçirdik. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi Arslanköy Yaylasında düzenlediğimiz kar festivalidir. Çukurova bölgesinde ilk defa yapıldı. Çok ciddi ilgi gördü. Çiftçimize ve köylümüze de ekonomik olarak yansıması büyük oldu. Kentimizde memnuniyet uyandırdı. Toroslarımıza bir kayak tesisi kazandırma projemiz var. Bunun üzerinde ciddi bir şekilde çalışıyoruz. Tarımı da destekleyeceğiz. Köylümüze, çiftçimize tarımın dışında başka geçim kaynaklarını kazandırmak anlamında da çalışmalar yapıyoruz" diye konuştu.


"Covid-19'a karşı tedbirlerimizi üst seviyede uyguladık"


Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı ilçede gerçekleştirdikleri mücadele çalışmalarından da bahseden Yılmaz, alınan tedbir kararlarının uygulanması konusunda kaymakamlık, güvenlik güçleri ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştıklarını söyledi.


Yılmaz, Türk milletinin sahip olduğu en önemli özelliğin birlik ve beraberlik ruhu olduğunu belirterek, şöyle devam etti; "Korona virüs süreci olağanüstü bir süreç. Birlik ve beraberlik içerisinde bu süreci atlatmak için var gücümüzle çalışıyoruz. İlçemizdeki toplu kullanım alanlarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. El ele değiliz ama gönül gönüleyiz. Kaymakamlığımızın koordinasyonunda Toroslar Vefa İletişim Merkezi'ni aktif bir şekilde yürüterek, korona virüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayan, ihtiyaçlarını karşılayacak kimsesi olmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Büyüklerimizin iaşe ihtiyaçlarını gidermenin yanında Türkiye'de bir ilk olan 'Büyüklere vefa, haydi onları ara' sosyal sorumluluk projesini başlattık. Proje kapsamında 'Büyüklere vefa' hattı kurarak bizlere ulaşan vatandaşlarımızı, evde yalnız kalan 65 yaş üstü vatandaşlarımızla görüştürerek, gönül bağı kurulmasını sağlıyoruz. Hal hatır sorarak, büyüklerimize moral desteği vermelerini istiyoruz. Biz bugünler için varız. Böyle kritik bir dönemde vatandaşımıza destek olmanın mutluluğunu yaşadık. Ülkemiz, devletimiz, milletimiz gerekli tedbirleri aldı ve milletimiz buna adapte oldu. Bu süreci Allah'ın izniyle başarıyla atlatacağız. Bu süreçten özgüvenle çıkacağız. En iyisini, en güzelini Türk milleti yapar. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılında çok farklı ve güçlü bir Türkiye'yi hep beraber göreceğiz."


Sağlığın öncelik hizmetleri arasında olduğuna değinen Yılmaz, Mersin Şehir Hastanesi'nin Toroslar bölgesinde bulunduğunun da bilgisini vererek, hastane yönetimiyle ve sağlık çalışanlarıyla uyumlu çalışmalar yaptıklarını söyledi.


Toroslar Belediyesi olarak geçen yıl her gün farklı bir mahallede düzenledikleri Ramazan ayı etkinliklerini, korona virüs salgını nedeniyle bu yıl belediyenin sosyal medya hesaplarından dijital ortamda vatandaşlara ulaştırdıklarını da aktaran Yılmaz; "Geçen yıl Ramazan ayında yaklaşık 50 bin vatandaşımızla iftar sofralarında buluşmuştuk ve etkinlikler yapmıştık. Bu yıl Covid-19 salgını nedeniyle Toroslar'da Ramazan programımızı Yunus Emre Kültür Merkezimizde gerçekleştiriyoruz. Sosyal medya hesaplarımızdan iftar öncesi canlı yayınla hemşehrilerimizin evlerine konuk oluyoruz. Muhtarlarımız, il ve ilçe protokolümüzü misafir ediyoruz. Aynı zamanda her gün iki vatandaşımızın evine konuk olup, sofralarını kuruyor ve online görüşüyoruz. Tasavvuf müziği dinletisi ile unutulmaya yüz tutmuş Ramazan ayı eğlenceleri olan Meddah, Hacivat ve Karagözü de Mersinlilerle buluşturmanın hazzını yaşıyoruz" şeklinde konuştu.


Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, belediye serasında yetiştirdikleri 100 bin kadife çiçeğini 'Anneler Günü' dolayısıyla vatandaşlara ulaştırdıklarını da belirterek, "Başta şehit annelerimiz olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum" dedi. - MERSİN

Toroslar, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:49 Kaynak: İHA


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