Yılmaz: "İlçemiz planlı bir şekilde büyüyor" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılmaz: 'İlçemiz planlı bir şekilde büyüyor' - Son Dakika

Yılmaz: "İlçemiz planlı bir şekilde büyüyor"

7 saat önce

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Buluklu Mahallesi'nde yeni yol açım ve Osmaniye Mahallesi'nde de asfalt bakım çalışması yapıldığı bildirildi.

Yılmaz:

Toroslar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünce, Buluklu Mahallesi'nde yeni yol açım ve Osmaniye Mahallesi'nde de asfalt bakım çalışması yapıldığı bildirildi.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, vatandaşa güvenli ve konforlu bir ulaşım sağlamak amacıyla yol yapım hizmetlerini devam ettiren ekipler, belli bir program dahilinde ihtiyaç duyulan tüm noktalarda çalışma gerçekleştiriyor.


"İlçemiz, her geçen gün planlı bir şekilde büyüyor ve gelişiyor" diyen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Alt yapı çalışmaları ve hava koşulları nedeniyle hasar gören mevcut yolları yenilemenin yanı sıra yeni yol yapım çalışmalarımızı da genişleterek devam ettiriyoruz. Yapılaşmanın gelişmeye başladığı bölgelerde de alternatif yollar açarak yeni yolları vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Toroslar Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha seri ulaşım, verimli ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz" dedi. - MERSİN

Osmaniye, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 02:05 Kaynak: İHA
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