Yılmaz: "İlçemizin çehresini değiştirecek projelerimiz var" - Son Dakika

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak adımlar atıyor, istihdam oluşturacak yatırımları önemsiyoruz" dedi.



Yılmaz, pandeminin ardından normalleşme süreci ile birlikte ilçe halkı ve iş insanlarıyla bir araya gelmeye devam ediyor. Sabahın erken saatinde Yusuf Kılıç Mahallesi sakinlerinin misafiri olan Başkan Yılmaz, mahalle muhtarı ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.



Mahalle ziyaretleri ile hem birlik ve beraberlik duygularını pekiştirdiklerini hem de yapılması istenilen çalışmaları mahalleliyle görüşerek çözüme kavuşturduklarını ifade eden Yılmaz; "İlçemizde yaşayan hemşehrilerimizin daha güze hizmetlerle buluşması için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.



"Toroslar'ımız ve Mersin'imiz kazansın istiyoruz"



İlçede yeni açılan otomotiv firmasını ziyaret eden Yılmaz, daha sonra tekstil, tuhafiye ve konfeksiyon firmalarını da gezerek, firma sahipleriyle görüştü. Firmaların mevcut durumları ve yapılacak çalışmalarla ilgili bilgiler alan Yılmaz, hayata geçirmeyi planladıkları 'Tekstilkent Projesi'nden de bahsetti. Pandemi sürecini kenetlenerek başarıyla atlattıklarını vurgulayan Yılmaz, üreten, gelişen ve refah düzeyi yüksek bir kent oluşturmak üzere çalıştıklarını dile getirdi.



Hayata geçirmeyi planladıkları ve fizibilite çalışmalarını yaptıkları 'Tekstilkent'in hem istihdam sorununa bir nebze çare olacağını hem de Toroslar'a değer katacağını belirten Yılmaz, "İlçemiz, hayata geçirdiğimiz projelerimizin yanı sıra coğrafi konumu ile yatırıma hazır bir ilçe. Bu anlamda da yatırımcıların gözdesi haline geldi. İlçemizde hizmet veren yatırımcı ve iş insanlarımızı yerinde ziyaret ederek beklentilerini öğrenmek adına çalışmalar yapıyoruz. Toroslarımız ve Mersin'imiz kazansın istiyoruz" ifadelerini kullandı. - MERSİN