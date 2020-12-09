Yılmaz: "İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık ama başa baş bir mücadele oldu"

Ankara Keçiörengücü Teknik Sorumlusu Hamdi Yılmaz, mağlup oldukları Giresunspor maçı sonrası, "İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık ama başa baş bir mücadele oldu" dedi.

TFF 1. Lig'in 13. haftasında evinde Giresunspor'a 1- 0 mağlup olan Ankara Keçiörengücü'nde Teknik Sorumlu Hamdi Yılmaz maç sonunda düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendirdi.

Talihsiz bir golle müsabakadan puansız ayrıldıklarını ifade eden Yılmaz, "Bugün oynadığımız Giresunspor maçından puansız ayrılıyoruz. Tabii ki 50. dakikada 10 kişi kaldık. İlk yarı istediğimiz gibi bir oyun oynayamadık ama başa baş bir mücadele oldu. 75. dakikaya kadar performansımız gayet güzeldi. Değişikliklerle bunları telafi etmeye çalıştık ama son uzatma dakikalarında yediğimiz talihsiz bir gol bizi sahadan puansız ayrılmaya mecbur etti. İnşallah bundan sonraki maçlarda telafisi mümkün olan bir olay. Önümüzdeki maça bakıp, önümüzdeki maçtaki değerlendirmeleri onlara göre yapacağız. Hatalarımız varsa onları telafi edip, kendi oyunumuzu oynayıp bu ligi tamamlamak istiyoruz" dedi. - ANKARA