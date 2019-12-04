Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününün, kadın sorunlarının gündeme getirilmesi adına önemli bir gün olduğunu belirterek, "Belediye olarak kadının toplumsal alanda eşit haklara sahip olması ve kadın cinayetlerine 'dur' demek adına ilçemizde çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.



Toroslar Belediye Başkanı Yılmaz, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Başkan Yılmaz, mesajında, Dünya Kadın Hakları Gününün; kadın sorunlarının gündeme getirilmesi, bu konuda bir farkındalık oluşturulması ve çözümler bulunması yolunda önemli bir gün olduğunu vurguladı. Yılmaz, "Çağdaş, demokratik ve ileri bir toplum olabilmenin yolu kadınların güçlendirilmesi, eğitim, istihdam, sağlık, siyaset, hukuk gibi alanlarda eşit fırsat ve olanaklardan yararlanmaları ile sağlanır. Biz de ilçemizde kadın erkek eşitliğinin sağlanması ve kadınların istihdam edilmesine yönelik projeler üreterek kadının izi ve etkisinin hayatın tüm alanında görülmesini istiyoruz. Bu kapsamda, geçtiğimiz aylarda Avrupa Belediyeler ve Bölgeler Konseyi (CEMR) tarafından yerel yönetimler eliyle toplumda kadın erkek eşitliğinin sağlanması amacıyla hazırlanan eşitlik şartını imzaladık" ifadelerini kullandı.



"Kadın, gelecek nesillerin güvencesidir"



Kadın hakları, kadına karşı şiddetin önlenmesi ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda büyük hassasiyet gösterdiklerinin altını çizen Yılmaz, şöyle devam etti: "Kadın cinayetlerinin giderek artış göstermesinin sebeplerine baktığımızda sosyolojik faktörlerin baş gösterdiğini görüyoruz. Kadının toplumsal yaşamda eşit haklara sahip olması ve kadın cinayetlerine dur demek adına ilçemizde çalışmalar yapıyoruz. İş atölyeleri kurmak, kurumsal eşitlik birimi oluşturmak, toplumsal cinsiyet eşitliği üzerinde eğitimler vermek gibi projelerimiz var. Çalışmalar kapsamında Kadın ve Çocuk Danışma Merkezimizi daha da aktif hale getirdik. Bu projeleri yaparken ihtiyaca uygun olması ve sürdürülebilir olmalarına dikkat ediyoruz. O yüzden ince eleyip sık dokuyacağız."



"Kadınların sosyoekonomik hayatta yer almalarını önemsiyoruz"



Kadın istihdamının, bir ülkenin gelişmişlik düzeyinde yadsınamaz bir öneme sahip olduğuna işaret eden Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi:



"Ülkemizde kadınların çalışma hayatına girmesinin önündeki engellerin kaldırılmasına yönelik birçok çalışma yapılmaktadır. Biz de bu konuda kolları sıvadık. Teknik ve Mesleki Eğitim Kursları Merkezimizde bölge kadınlarına hem ek gelir sağlayacakları hem de hoşça vakit geçirecekleri bir imkan sunuyoruz. Bunun yanı sıra 200 kadının istihdam edileceği yeni bir proje hazırlandık. Toroslarımızda yaşayan her insanımızı önemsiyoruz. Özellikle de dezavantajlı grupların istihdama kazandırılmasını çok değerli buluyoruz. Temel hedefimiz, kadınların çalışma yaşamına katılmaları, sosyal ve ekonomik olarak güçlenmeleri ve istihdamlarına yönelik engellerin ortadan kaldırılmasıdır." - MERSİN