Son Dakika Haberleri: Yılmaz: "Kararlı adımlarla ilerleyeceğiz"
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Yılmaz: "Kararlı adımlarla ilerleyeceğiz"

54 dakika önce

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemize hizmet noktasında hiç bir aksaklığa izin vermeyeceğiz, kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

Yılmaz:
AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Ülkemize hizmet noktasında hiç bir aksaklığa izin vermeyeceğiz, kararlı adımlarla ilerleyeceğiz" dedi.

AK Parti TBMM Grup Toplantısı Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşti. Grup toplantısında önemli mesajlar verilirken, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasını Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı ile birlikte aynı sırada oturarak takip etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç ve dış gelişmelerle ilgili çok önemli mesajlar verdiğini ifade eden Yılmaz, "Türkiye'nin istikrarını bozmayı amaçlayanlara en güzel cevabı, icraatlarımız ve başarılarımızla vermekte kararlıyız" açıklamalarına dikkat çekti.

Yılmaz, "Ülkemize hizmet noktasında hiç bir aksaklığa izin vermeyeceğiz, kararlı adımlarla ilerleyeceğiz. Vatanımızda istikrar bozulsun diye bekleyen çevreler umduklarına asla ulaşamayacak. Daha çok çalışacağız, ülkemizde birlik ve beraberliğimizi daha çok artıracağız. Ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya, üretmeye, sorunları çözmeye, yeni atılımları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. AK Parti'ye halkımızın olan güvenini bu zamana kadar hiç boşa çıkarmadık, bundan sonra da çıkarmayacağız" ifadelerini kullandı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 03:53 Kaynak: İHA
Milletvekili, Samsun, AK Parti, Politika
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