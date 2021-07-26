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Yılmaz Kaya, güven tazeledi - Son Dakika

Yılmaz Kaya, güven tazeledi

26.07.2021 16:23
Yılmaz Kaya, güven tazeledi, System.String[]

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 6. Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Yılmaz Kaya yeniden birlik başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 6. Olağan Genel Kurul toplantısında mevcut başkan Yılmaz Kaya yeniden birlik başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Kompleksi alanında gerçekleşen genel kurulda faaliyet raporu, gelir-gider tablosu ile yönetim ve denetleme kurulu raporları okunup ibraz edildikten sonra seçime geçildi. Tek liste ile gidilen seçimde mevcut başkan Yılmaz Kaya yeniden birlik başkanlığına seçildi.

Genel kurulda bir konuşma yapan Birlik Başkanı Yılmaz Kaya, en büyük hassasiyetlerinin üreticinin elindeki sütü alıp gününde parasını ödemek olduğunu söyledi.

Yeni hizmet binası için Ankara yolu üzerinde 17 dönümden oluşan arsa aldıklarını açıklayan Kaya, "10 milyon liraya mal olacak projemizi sunduk. Proje içerisinde süt toplama merkezi, idari binalar, yöresel ürünler dükkanı ve tarım marketi olacak. Belediye'den ruhsatımız çıkarsa bu yıl içerisinde temelimizi atıp oraya geçeceğiz" dedi.

"Tarım olmazsa hayvancılık olmaz" diyen Kaya, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük hava yem deposunu Çorum'a kurduklarını bildirdi.

Çorum'un en önemli sorununun süt olduğunu, bunu da 4 yıllık süre de aştıklarını vurgulayan Kaya, "Çorum'da en fazla yıllık 100 ton süt toplanırken şuan 200-225 tonları gördük. 500 tonları görürüz İnşallah. Hiçbir il de Ramazan ayında süt alınmadı. Biz gece gündüz bayram demeden sütleri topladık. Üreticimizin elinde sütü bırakmadık. 1000 ton sütü süt tozu yaptırmışız. 3.5 milyon TL değeri var. En büyük hassasiyetimiz üreticinin elindeki sütü alıp gününde parasını ödemek. Bundan sonraki 4 yıllık sürecimizde de adaletli, dürüst, ilkeli bir şekilde 4 yıl daha geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Orhan Sarı, Yılmaz Kaya'nın birliği çok iyi bir noktaya getirdiğini belirterek, "Bayrağı çok yükseğe koydular daha da ileri koyacaklarına inanıyorum. Birliği bir adım ileri nasıl götürürüz bunun gayreti içerisinde olduklarına şahidim. Bu yönetim 4 yıl sonra daha yeni şeylerle ortaya çıkacaktır. Birliklerimiz Türkiye'de parmakla gösterilecek hale gelecek yeter ki destekleyin" şeklinde konuştu.

Vali Yardımcısı Orhan Tamer de Çorum'da gördüğü birlik ve beraberliği diğer illerde görmediğini ifade ederek, "Bu birlik ve beraberliği kaybetmeden daha da ileriye götürmek Çorum'u çok örnek bir vilayet haline getiriyor. Burası benim görev yaptığım 10. il. Sadece Çorum'da bu birlik beraberliği gördüm. Bu Çorum için büyük bir şans, daha ileriye götürün" diye konuştu.

Genel kurula Düvenci Belediye Başkanı Necmettin Yalçın, Karaman Tarım ve Orman İl Müdürü Yusuf Şahinbaş, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Başaranhıncal, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan, Ticaret Borsası Başkanı Naki Özkubat, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, ve birlik üyeleri katıldı. - ÇORUM

Yılmaz Kaya, güven tazeledi
Yılmaz Kaya, güven tazeledi
Yılmaz Kaya, güven tazeledi

Yılmaz Kaya, Türkiye, Tarım, Çorum, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Yılmaz Kaya, güven tazeledi - Son Dakika


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