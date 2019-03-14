Yılmaz, Küçük Esnaf Önceliğimiz Olacak

KATMA DEĞER KATANLARIN YANINDA OLACAĞIZ

Seçim kampanyasına başladığından bu yana neredeyse her gün esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Cumhur İttifakının Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz esnaf ile geçmişten günümüze devam eden işbirliğinin Başkanlığı döneminde de artarak devem edeceğini söyledi. Yılmaz, "Gaziemir ilçemizin esnafı üretkendir. Kara gün dostudur. Toplumumuzun aynasıdır. Gelin adayları ve müstakbel damatlar hakkında bilgiyi o semtin esnafına sorma geleneği ilçemizde devam ediyor. Bu denli güvenilir ve sözleri referans kabul edilen esnaflarımızı geleceğe taşıman boynumuzun borcu. Belediye olarak Gaziemir'de üreten ticaret yapan esnafımızdan alışveriş yapacağız.Halkımızın da ilçemizde yüzlerce insanımıza iş ve ekmek kapısı olan küçük esnafımızdan alışveriş yapmalarını teşvik edeceğiz"dedi.

BİRLİKTE BEREKETLİ GÜNLER GÖRECEĞİZ

Esnafında vatandaşında karlı çıkacağı etkinlikler düzenleyeceklerini belirten Cumhur İttifakının Gaziemir Belediye Başkan adayı Nazmi Yılmaz, "Kapalı pazaryerimizde denetimini ve tanıtımını belediye olarak yapacağımız indirim günleri düzenleyeceğiz. Esnaf odaları ve derneklerimizin de koordinasyonda yer alacak. Bu İndirim Günlerine katılan esnafımız da vatandaşımızda karlı çıkacak. İlçe ekonomimiz canlanacak. Birlikte bereketli günler göreceğiz"şeklinde konuştu.

YENİLİKÇİ ESNAFIMIZA EKSTRA DESTEK VERECEĞİZ

Yenilikçi bir çalışma yapan esnaflara normalin üzerinde bir destek vereceklerini dile getiren Başkan adayı Yılmaz, "Değişimi yakalayan hatta ona yön veren esnaflarımızın olması en büyük temennimizdir. Ulusal ve uluslararası pazarlara üretim yapmak isteyen esnafımıza çok faklı destekler sağlayacağız. AR-GE çalışmalarına katkı sağlayacağız. İstihdamı arttıran, kadın çalışan sayısını yükselten esnafımıza doping etkisi yapacak katkılarımız olacak"şeklinde konuştu.

İş hayatında başarılara imza atan Başkan adayı Nazmi Yılmaz'a ziyaretleri için teşekkür eden esnaflar seçimde kendisini destekleme sözü verdi.