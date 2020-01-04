Yılmaz: "Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldı" - Son Dakika
Son Dakika Politika Yılmaz: 'Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldı' - Son Dakika

Yılmaz: "Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldı"

6 saat önce

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldığına dikkat çekerek, "Akdeniz'deki kirli hesapların bozulması için çok önemli bir adımdı" dedi.

Yılmaz:

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldığına dikkat çekerek, " Akdeniz'deki kirli hesapların bozulması için çok önemli bir adımdı" dedi.


AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Vezirköprü ve Kavak ilçelerinde programlar gerçekleştirdi. Programında açıklamalarda bulunan Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, üretim ve istihdam vurgusu yaparak bu yönde yürütülecek çalışmalara dikkat çekti. Vezirköprü ilçesinde organize sanayi bölgesi kurulması, küçük sanayi sitesinin bu oluşuma dahil edilmesi, kenevir üretimi ve işlenmesi konusu, Havza-Vezirköprü yolunun iyileştirilmesi gibi çalışmalar üzerinde yoğunlaşıldığını ifade eden Yılmaz, devlet hastanesinin ise bu yılın ortalarında tamamlanmasının programda olduğunu açıkladı.


"Ekonomi ve istihdam önceliğimiz"


Üretim ve istihdam, ekonomik kalkınma konusunun tüm ilçeler için hayati önem taşıdığının altını çizen Yılmaz, "17 ilçemizde topyekun kalkınma için 18 yıldır büyük gayretler gösteriliyor. Önemli yatırımlar ve destekler hem alt hem de üst yapı ölçeğinde verildi. Bunun dışında ekonomik olarak kalkınma için ilçelerimizin önünün açılması yönünde her türlü girişim, desteklemeler sağlandı. Yeterli görmüyoruz daha iyisi için sürekli çalışıyoruz. İş ve aş, üretim konusunu çok önemsiyoruz. Vezirköprü ilçemizdeki ziyaretimizde durum değerlendirmesi, ihtiyaçlar, yatırımlar konularını ele aldık, istişarelerde bulunduk. İlçelerimizdeki tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz" diye konuştu.


" Türkiye'nin geleceği için mücadele veriliyor"


Dünyada önemli gelişmelerin yaşandığına, Türkiye'nin coğrafi konum olarak bu sürecin tam ortasında olduğuna dikkat çeken Yılmaz, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyük mücadeleler verilmektedir. Irak, Suriye konusu hala sıcaklığını, risk durumlarını koruyor. Ülke sınırlarımızın hemen yanında farklı hesaplar yapılıyor. Allah'ın izniyle köklü ve güçlü bir devlet olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti, halkından aldığı güçle tüm kirli oyunları bozacak kudrete sahiptir. Herkes bir hesap içinde, bunları bozmak, ülkemizin geleceğini teminat altına almak en önemli görevlerimiz. Yakın zamanda Libya konusunda dengeleri değiştirecek bir hamle yapıldı. Akdeniz'deki kirli hesapların bozulması için önemli bir adımdı. Hepimizin devletimize, yöneticilerimize, liderimize sonuna kadar güvenmesi gerekli. Bu zamana kadar ne yapıldıysa milli menfaatlerin dışında hiçbir düşünce olmadı. Türkiye'nin geleceği hepimizin geleceği demektir" şeklinde konuştu.


Ev ziyareti gerçekleştiren Yılmaz, çocuklara da yakın ilgi gösterdi. 1,5 yaşındaki Tugberk Arslan'ı kucağına alarak onu sevdi. Vezirköprü dönüşünde ise Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu'nu ziyaret eden Yılmaz, belediye faaliyetleri ile ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. - SAMSUN

AK Parti, Samsun, Libya, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 02:56 Kaynak: İHA
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