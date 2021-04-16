Yılmaz: "Mersin, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm çeşitliliğine imkan sunuyor" - Son Dakika

Yılmaz: "Mersin, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm çeşitliliğine imkan sunuyor"

16.04.2021 14:51
Yılmaz:

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tarih, kültür, doğa ve spor turizminin merkezlerinden olan Mersin'de, turizmi sürdürülebilir hale getirmek için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tarih, kültür, doğa ve spor turizminin merkezlerinden olan Mersin'de, turizmi sürdürülebilir hale getirmek için çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.

Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği (METAB) Başkanı da olan Yılmaz, 15-22 Nisan Turizm Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Kentimizin zenginliklerini ve güzelliklerini en iyi şekilde değerlendiriyor, turizmde hak ettiği noktaya getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

"Mersinimizi dünya tanımalı"

"Salgın, sadece ülkemizde değil tüm dünyada turizmi olumsuz yönde etkiledi. Salgının bitmesiyle turizmin tekrar canlanması hepimizin ortak arzusudur ve bu yönde de çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diyen Yılmaz, "Bilindiği üzere turizm, ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayan bir sektördür. Ülke ekonomisine yaptığı katkının yanı sıra insanlar arasındaki bağların da gelişmesine yardımcı olan bu sektörün kentimizde ve ilçemizde önemli bir değer haline gelmesi adına çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Kentimiz, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm çeşitliliğine imkan sunuyor. En kısa zamanda el birliğiyle atlatmayı temenni ettiğimiz pandemi sürecinden sonra turizm sektöründe Mersinimizin yeterli payı alabilmesi için yoğun bir gayret içinde olacağız. Bunun için turizmi 12 aya ve tabana yaymayı hedefliyoruz. Sürdürülebilir bir şekilde turizmi hemşehrilerimizle birlikte geliştireceğiz" diye konuştu.

"Mersin'de kış turizmi ve sporlarında çığır açtık"

Başkan Yılmaz, kış turizmi ve sporları konusunda önemli bir potansiyele sahip Toroslar'da 'kar festivali' düzenleyerek, Mersin'in yanı sıra Çukurova Bölgesinde bir ilki gerçekleştirdiklerine de dikkat çekerek, "Arslanköy yaylamızda hemşehrilerimizle buluşturduğumuz ve il dışından da birçok misafiri ağırladığımız Toroslar Kar Festivali ile Mersin'de kış turizmi ve sporları konusunda bir çığır açtık. Toroslarımızı, yayla turizminin en önemli bölgelerinden biri haline getirdik. Kar turizmini geliştirmek ve yaymak istiyoruz. İlçemize bir kayak tesisi kazandırmayı planlıyoruz. Birçok tarihi ve kültür varlıklarının yer aldığı ilçemizde görülmeye değer nice doğa harikası mekanlar da bulunmaktadır. Pandeminin ardından ikincisini düzenleyeceğimiz kar festivalimiz, aktivitelerimiz ve doğa yürüyüşlerimizle bu eşsiz güzellikleri daha çok insanımızın görmesini ve tanımalarını sağlayacağız" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Yılmaz: Mersin, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm çeşitliliğine imkan sunuyor
Yılmaz: Mersin, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm çeşitliliğine imkan sunuyor

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Turizm, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz: 'Mersin, tarihi ve doğal güzellikleriyle turizm çeşitliliğine imkan sunuyor' - Son Dakika


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