Son Dakika Haberleri: Yılmaz Morgül: Ben Ronaldo'dan daha iyiyim
Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül: Ben Ronaldo'dan daha iyiyim

Yılmaz Morgül: Ben Ronaldo'dan daha iyiyim

58 dakika önce

İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde "plastik atıkların dünyaya verdiği zararlara dikkat çekmek için giydiği tasarım kostümü ile Yılmaz Morgül, tüm dikkatleri üzerine çekti.

İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde "plastik atıkların dünyaya verdiği zararlara dikkat çekmek için giydiği tasarım kostümü ile Yılmaz Morgül, tüm dikkatleri üzerine çekti.

Yılmaz Morgül: Ben Ronaldo'dan daha iyiyim

Yılmaz Morgül, Magazin

Kaynak: DailyMotion.com

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06 
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