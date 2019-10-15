Yılmaz Morgül: Ben Ronaldo'dan daha iyiyim
58 dakika önce
İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde "plastik atıkların dünyaya verdiği zararlara dikkat çekmek için giydiği tasarım kostümü ile Yılmaz Morgül, tüm dikkatleri üzerine çekti.
İş, spor ve sanat dünyasının en iyilerinin buluştuğu Altın Zambak 2019 ödüllerinde "plastik atıkların dünyaya verdiği zararlara dikkat çekmek için giydiği tasarım kostümü ile Yılmaz Morgül, tüm dikkatleri üzerine çekti.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:06
Seda Sayan, Yemekteyiz'de herkese bir verilmesini yasakladı Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Aybet, YPG yanlısı spikere verdiği cevaplarla alkış aldı Azeri şarkıcıdan Mehmetçik için duygulandıran video: Son nefesimize kadar Türkiye diyeceğiz 5 yıldır aydınlatılamayan cinayetin altından yasak aşk çıktı