Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti
6 saat önce
34 askerimizin şehit olması nedeniyle Tokat'ın ardından Çorum, Ankara ve Amasya'da vereceği konserleri de iptal eden Morgül, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti.
34 askerimizin şehit olması nedeniyle Tokat'ın ardından Çorum, Ankara ve Amasya'da vereceği konserleri de iptal eden Morgül, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti. Sanatçı, "İdlib'deki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:38
Son Dakika Son Dakika: Rusya'dan skandal açıklama: Suriye'de bizim dışımızdaki tüm ülkeler uluslararası hukuka aykırı olarak bulunuyor Bakan Çavuşoğlu'ndan "Bahar Kalkanı Harekatı" mesajı Açıklaması Bahar Kalkanı Harekatı için 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla görevlendirildi Cüneyt Arkın, 34 şehidimizi "Canlarım, kınalı kuzularım" sözleriyle anarak gözyaşlarını tutamadı