Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti - Son Dakika Magazin

Yılmaz Morgül'den taziye ziyareti

6 saat önce

34 askerimizin şehit olması nedeniyle Tokat'ın ardından Çorum, Ankara ve Amasya'da vereceği konserleri de iptal eden Morgül, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti.

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34 askerimizin şehit olması nedeniyle Tokat'ın ardından Çorum, Ankara ve Amasya'da vereceği konserleri de iptal eden Morgül, İdlib'de şehit olan Piyade Uzman Çavuş Adem Akın'ın ailesine başsağlığı dilemek üzere merkeze bağlı Uğrak köyüne gitti. Sanatçı, "İdlib'deki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza yüce Allah'tan acil şifalar diliyorum, kederli ailelerine başsağlığı diliyorum. Tüm Türkiye'nin ve milletimin başı sağ olsun" dedi.

Amasya, Tokat, İdlib, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 12:38 
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