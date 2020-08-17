Yılmaz Morgül, düğün arabasının önünü kesti harçlık aldı!

Yılmaz Morgül, konser vermek için gittiği Amasya'da yeni evlenen bir çifte beklenmedik sürpriz yaptı. Amasya'da gelin arabasının önünü kesen Morgül, damat ile birlikte oynadı.

Ünlü sanatçı bu anları "Halkın Morgül'üyüm" notuyla paylaştı. Açıklamasının devamında çocukluktan beri gelin arabasının önünü kesmek istediğini anlatan Yılmaz Morgül, aracı görünce dayanamadığını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde de artan şiddet olaylarına tepki gösteren Yılmaz Morgül, "Kadın, çocuk ve hayvan cinayetlerinde ülke olarak mezarlığa döndük. Artık idam çıksın. Eğer idam olmazsa, çıkması için kendimi sahnede sembolik olarak yakacağım. Ülkemiz hastalıklı insan dolu. Yeter artık!" demişti.