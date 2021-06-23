Üye Girişi
Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum - Son Dakika

Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum

23.06.2021 17:52

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiğini ileri sürmesi üzerine Uğur Dündar, canlı yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" sözlerini kullanarak çok sert tepki göstermişti.

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar, TELE1 canlı yayınında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek çok sert tepki göstermişti.

Ardından Gürkan Hacır, Uğur Dündar'ın rahatsızlandığı için KRT TV'deki Şimdiki Zaman programına katılamayacağını açıklamıştı.

"NE ZAMAN TOPARLARIM BİLEMİYORUM"

Özdil'le tartıştığı programdan bu yana Sözcü gazetesindeki yazılarına ara veren Uğur Dündar'dan yeni paylaşım geldi. Twitter hesabından paylaşım yapan Dündar, şu ifadeleri kullandı: "Değerli dostlarım günaydın. Hepinize sağlık dolu güzel günler dilerim. İçimden yazı yazmak gelmiyor. Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum. Anlayın ve bağışlayın lütfen. Sevgiyle kalın"

Yılmaz Özdil ile tartışan Uğur Dündar: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum

NE OLMUŞTU?

Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Tele1'de yayınlanan Anında Manşet programında konuşan Uğur Dündar ve Yılmaz Özdil birbirine girdi. Özdil, sosyal medya hesabından Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasında bulundu. Dündar, Özdil'e canlı yayında yanıt verdi.

ABD'nin talebi üzerine Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz'ın, "Dürüst ve güvenilir (!)" sözleri ile ima ettiği Uğur Dündar'a, ARTI 1 TV'yi kurdurduğunu öne süren Özdil paylaşımlarında "Araştırmacı gazetecilerin SBK aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor! SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" dedi.

Yılmaz Özdil'in, Artı 1 TV'yi Sezgin Baran Korkmaz'ın finanse ettiği iddiasının ardından Uğur Dündar, canlı yayında "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır" diyerek tepki göstermişti.

Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum

Tam Gemi Şok Denemeleri, Sezgin Baran Korkmaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • Nurullah Karakoç: Ne zaman bir program seyretmek istesem hep aynı nakaratlar ülke için insanlık için küçük de olsa yapıcı programlar yapılsa daha iyi olur yeni yetişen nesilleri aydinlatsalar Ne kaybederler hep ben bunu dedim hep geçmişte kaldı artık kültürel varlıklarının düşünce yapımız değişti hala eski Türkiye ve Türk milleti yok artık siyasi fikirleriniz gelişen Türkiye için bir hiç oldunuz Cevap Yaz 7 5 Yayından Kaldır
500

Son Dakika

Galatasaray yönetiminden çarpıcı sosyal medya kararı! Şahsi hesaplardan açıklama yapılmayacak 19:21 Galatasaray yönetiminden çarpıcı sosyal medya kararı! Şahsi hesaplardan açıklama yapılmayacak Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı 18:53 Beşiktaş, Kenan Karaman'la 3 yıllık anlaşma sağladı Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi 18:49 Kaza yapanlara su vermek için aracından inen kişi feci şekilde can verdi
Camiye giren Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı 18:21 Camiye giren Bulldog cinsi köpek, cemaate korku dolu anlar yaşattı Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki 18:04 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar 17:44 Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar
Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi 16:55 Kadın terapiste silah zoruyla cinsel saldırı olayında yeni gelişme! Şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor 16:03 Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor

Son Dakika Haberleri
18:37 Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'ye kancayı taktı
18:34 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama yaşandı
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 65 kişi vefat etti, 5 bin 809 yeni vaka tespit edildi         
19:26
Son Dakika: Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılıyor Son Dakika: Cuma gününden itibaren 18 yaşın üstündeki tüm vatandaşlara aşı randevusu açılıyor         
19:10
Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu Merkez Bankası'nın swap anlaşması için görüştüğü 4 ülke belli oldu         
18:51
Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'ye kancayı taktı Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'ye kancayı taktı         
18:38
Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı Diletta Leotta'nın başkasıyla öpüşmesini sineye çeken Can Yaman, sevgilisini ailesiyle tanıştırdı         
18:04
İHA muhabirini darbeden saldırganlardan biri İYİ Partili Türkkan'ın yeğeni çıktı İHA muhabirini darbeden saldırganlardan biri İYİ Partili Türkkan'ın yeğeni çıktı         
17:44
Mansur Yavaş, Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor         
16:55
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Yerli aşı TURKOVAC'ın yan etkisi var mı? Aşı gönüllüsü konuştu Yerli aşı TURKOVAC'ın yan etkisi var mı? Aşı gönüllüsü konuştu         
14:33
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 19:47:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement