Yılmaz Özdil'in, Akar'a hakaret suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

Yılmaz Özdil'in, Akar'a hakaret suçundan yargılanmasına devam edildi

GAZETECİ Yılmaz Özdil hakkında, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Yılmaz Özdil'in, Akar'a hakaret suçundan yargılanmasına devam edildi, System.String[]

GAZETECİ Yılmaz Özdil hakkında, dönemin Genelkurmay Başkanı olan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözleri nedeniyle 'hakaret' suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi.

Yılmaz Özdil hakkında, Kasım 2014'te katıldığı bir televizyon programında, Mustafa Kemal Atatürk ile kıyasladığı dönemin Genelkurmay Başkanı, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik sözleri nedeniyle dava açıldı. Askeri Ceza Kanunu'nun ilgili maddesinde düzenlenen, 'Astlık-üstlük münasebetlerini zedelemeye, amir ve komutanlara güven hissini yok etmeye matuf olarak alanen tahkir veya tezyif edici fiil ve hakaret' suçundan açılan davanın görülmesine Ankara 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları katıldı. Sanık Yılmaz Özdil'in avukatı Ceren Yakaşır, Milli Savunma Bakanlığı'nın davada katılan olmasına bir diyecekleri olmadığını; ancak Akar'ın davada katılan olmasının hukuka aykırı olduğunu iddia ederek, talebin kabul edilmemesini istedi. Avukat Yakaşır ayrıca dosyayı yeniden incelemek için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme, Akar'ın katılan olması talebinin kaldırılması isteğinin reddine karar vererek, Milli Savunma Bakanlığı ve Hulusi Akar'ın davaya katılma talebini kabul etti. Dosyayı yeniden incelemesi için sanık avukatına süre veren mahkeme, duruşmayı erteledi.Önceki celsede avukatı aracılığıyla savunma yapan Özdil, suçlamaları kabul etmeyerek, kişisel olarak kimseyi hedef almadığını, konuşmasında askerlik mesleğinin önemini anlatmaya çalıştığını ve hakaret kastı bulunmadığını ileri sürmüştü.


Yılmaz Özdil, Hulusi Akar, Hakaret, Milli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 12:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yılmaz Özdil'in, Akar'a hakaret suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

87 yaşındaki koca, tartıştığı eşini öldürüp ardından intihar etti Bakü'de beklenen gol geldi! Galatasaray, yıldız futbolcunun nefis golüyle öne geçti Yoğun bakım doluluk oranının en yüksek olduğu şehir Bartın'da denetimler arttı Komşusunu döven Halil Sezai'ye bir darbe de ev sahibinden geldi Somali'de 19 yaşındaki kıza tuzak kurup toplu tecavüz ettikten sonra, 6 katlı binadan attılar Hatice, 10 yaş küçük aşkını sokak ortasında öpücüklere boğdu Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı
Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı Potansiyel koronavirüs aşı adaylarının yarısından fazlası zengin ülkeler tarafından satın alındı         
18:42
Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz Koronavirüs denetimlerine katılan Ankara Valisi Vasip Şahin: Vaka sayısında geriye doğru gidiyoruz         
18:05
Doğu Perinçek'e Doğu Perinçek'e "efsane" kavga nedeniyle "Pişman mısınız?" diye soruldu: Tam tersine bugün övünüyorum         
17:48
AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu AK Partili Tevfik Göksu'nun sözleri İBB Meclisi'nde tekmeli yumruklu kavgaya neden oldu         
17:17
Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü Karısına mesaj atan adamı, sosyal medyada sahte kadın profiliyle tuzağa düşürerek öldürdü         
16:27
Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı Tayland'da milletvekili parlamentoda cinsel içerikli film izlerken yakalandı         
16:05
Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı Öğretmenin testi pozitif çıktı, 23 öğrenci ve 5 meslektaşı karantinaya alındı         
15:10
Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı Binlerce kişiyi mağdur eden İstanbul Bilişim, milyarlık vurgunu paravan şirketler üzerinden yaptı         
15:10
Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi Tüm dünyada koruma altına alınan vaşak, Malatya'da ilk kez görüntülendi         
15:04
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın karnından 50 adet zeytin çekirdeği çıkarıldı         
14:53
İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor İlçeyi yılanlar bastı! Boyları 2 metreyi geçiyor         
14:10
BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık BİM'den hileli bal açıklaması: Üretici firma ile ilişkimizi sonlandırdık         
13:35
Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı Yeğeninin vurduğu genci hastanede ziyaret eden arkadaşına satırla saldırdı         
13:04
Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı Aldığı kilolar yüzünden günlerce konuşulan Serenay Sarıkaya, süper mini elbisesiyle göz kamaştırdı         
13:00
Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi Sevgilisini bıçaklayan genç kız, hiçbir şey olmamış gibi başında bekledi         
12:03
Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı Deniz Akkaya, canlı yayında kavga ettiği Selin Ciğerci'nin yıllar önceki müstehcen videosunu paylaştı         
11:47
Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak Trabzonspor, Alexander Sörloth transferinden 106.8 milyon TL alacak         
11:32
Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek Felçle sonuçlanan 'okulda öpüşme' davasında MEB, öğrencinin ailesine 1 milyon 700 bin TL tazminat ödeyecek         
09:18
Selin Ciğerci, Selin Ciğerci, "Senin çocuğun olmaz" diyen Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi         
08:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2020 19:23:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz Özdil'in, Akar'a hakaret suçundan yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei