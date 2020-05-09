Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı - Son Dakika

Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı

6 saat önce

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürledi.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde eşi Hülya Özdil adına satın aldığı villada, ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm olduğu ortaya çıkınca Bodrum Belediye ekipleri evi mühürledi. Özdil'in evinin yıkımı için Bodrum Belediyesi encümen kararı ile yıkımı onaylandı.

Yılmaz Özdil'in, Bitez Mahallesi Aktur sitesinde bulunan ve 2017 yılında eşi Hülya Özdil adına satın aldığı lüks villada ruhsata aykırı birçok kaçak bölüm yapıldığı iddia edildi. Bodrum Belediyesinin yapıya ilk olarak ofis ve işyeri ruhsatı verdiği daha sonra Özdil ailesinin yapıya kaçak bölümler ilave ederek ruhsatın yaklaşık iki katı kadar inşaat alanı elde ettikleri öğrenildi. Yılmaz Özdil'in, villasındaki kaçak bölümler için ise 2018 yılının sonunda imar affına başvurduğu ve başvurunun eşi Hülya Özdil tarafından yapıldığı ortaya çıktı. Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından villadaki kaçak eklentilerin yıkımı için yazılan talimat, Bodrum Belediyesine tebliğ edildi. Müdürlük ayrıca, İmar Barışı'ndan sonra bile kaçak inşaat yapılmasını gizlediği, yanlış bilgi vererek kamu görevlilerini yanılttığı iddia edilen Özdil'in eşi hakkında 'yalan beyanda bulunduğu' gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu. Bodrum Belediyesi ekipleri tebliği aldıktan sonra Özdil'in evine mührü vurdu. Bodrum Belediyesi yıkım için encümen kararı alarak, Özdil ailesinin evindeki kaçak bölümler için yıkım kesinleşti. Belediyenin villadaki yıkım işlemini ise 13 Mayıs günü gerçekleştireceği öğrenildi. Belediyenin öncelikle Özdil ailesine kaçak bölümlerin kendilerince yıkılması yönünde tebligat yapacağı, eğer Özdil ailesi bu yıkımı Çarşamba gününe kadar gerçekleştirmezse yıkımın 13 Mayıs Çarşamba günü belediye ekiplerince yapılacağı bildirildi.

"PAY HATTI" DEDİ AFTAN YARARLANDI

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak yapı kayıt belgesi aldı.

Yapılan incelemelerin ardından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin yıkılacağı öğrenildi.

120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil'in evinde proje dışında; müştemilat 18,00 metrekare, jeneratör odası 13,50 metrekare, bahçe deposu 9,50 metrekare, zemin terası altında ilave oda 81,00 metrekare bulunduğu öğrenildi.

(Eren Ayhan/İHA)

Yılmaz Özdil'in evi mühürlendi, encümenden yıkım kararı çıktı

Yılmaz Özdil, Bodrum, Bitez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 05:35 Kaynak: İHA


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