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Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım - Son Dakika

Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım

22.06.2021 08:34

Sözcü yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasındaki kavga, gündeme damga vurdu. İş insanı Sezgin Baran Korkmaz ve Artı Bir TV bağlantısıyla ilgili imalı tweet atan Yılmaz Özdil'e Uğur Dündar'dan çok sert tepki geldi. Dündar, Özdil'e yönelik, "Ayıp değil mi utan. Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan çok fena yaparım" dedi.

Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan gerginlik, geceye damga vurdu. Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili attığı Artı Bir TV imalı tweet, usta gazeteci Uğur Dündar'ı çıldırttı.

"KİMLERE TELEVİZYON KURDURDUKLARI YAZIYOR"

Özdil, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

"GÜVENİLİR ARAŞTIRMACI GAZETECİLER NİYE BAHSETMİYOR"

"SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadeleriyle Twitter paylaşımına devam eden Özdil'e Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN SANA"

Dündar, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa, 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun" diye konuştu.

Dündar, şöyle devam etti: "Ben şimdi bu Yılmaz'ın hazin durumunu değerlendirdikçe Sedat Peker'in neden kabadayı olduğuna da hak veriyorum şimdi. Anlıyorum neden kabadayı olduğunu şimdi. Hayatımın en acı gecelerinden biri bu. Sırtımdan hala kanlar süzülüyor."

ÖZDİL: SBK İDDİANMESİNDE YAZILANLARI SORDUM

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, bir paylaşım daha yaparak "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." dedi.

"İSMAİL SAYMAZ'A TAKMIŞ"

Bunun üzerine Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" ifadelerini kullandı.

Özdil'e seslenen Dündar şöyle konuştu:

"Sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen bu ülkedeki iki üç insandan birisin. Biri Müjdat Gezen, diğeri sensin. Sana kardeşim dedim. Sen nasıl olur da değerli ağabeyim dediğin, yere göğe sığdıramadığın bir insana ima yollu da olsa nasıl olur da çamur atmaya yeltenirsin. Nedenini de az çok tahmin ediyorum. İsmail Saymaz'a kafayı takmış durumda. Biz de İsmail Saymaz, kim olursa olsun genç bir arkadaşımız. Ben gençlerin önünün açılmasından yanayım."

"CENAZEME GELMESİN"

Dündar, "Yılmaz Özdil benim cenazeme gelmesin, benim için Yılmaz Özdil defteri kapanmıştır. Adamın alnını karışlarım. Bana hala değerli ağabeyim diyor, sen artık değerli Yılmaz değil, değersiz Yılmaz'sın" diye konuştu. Dündar, "Önemli olan senin kitabında yazdığın gibi adam olmaktır. Adam ol adam" diyerek tepki gösterdi.

MÜJDAT GEZEN'DEN UĞUR DÜNDAR'A DESTEK

O sırada Dündar'ı telefonla arayan oyuncu Müjdat Gezen ise, "Eğer ben bu gece senin yanında olmazsam gözüm açık ölürüm" dedi.

Özdil ise daha sonra Twitter'dan "Neticede kanal kiminmiş?" sorusu yöneltti.

İşte Yılmaz Özdil'in o tweetleri:

Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım
Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım
Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım

Sezgin Baran Korkmaz, Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Sözcü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz Özdil'in ima etti, Uğur Dündar çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım - Son Dakika
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