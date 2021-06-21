Yılmaz Özdil tweet attı, Uğur Dündar canlı yayında çıldırdı: Yerin dibine gir, karşıma çıkarsan fena yaparım - Son Dakika

Sözcü gazetesi yazarları Yılmaz Özdil ve Uğur Dündar arasında yaşanan gerginlik, geceye damga vurdu. Yılmaz Özdil'in Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili attığı ARTI 1 imalı tweet, usta gazeteci Uğur Dündar'ı çıldırttı.

"KİMLERE TELEVİZYON KURDURDUKLARI YAZIYOR"

Özdil, "Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazetecilerin SBK (Sezgin Baran Korkmaz) aşına su katmak istemem ama, SBK'nın kafakola aldığı gazetecilerin listesi ABD'de açılan davanın iddianamesinde yazıyor... Kimlere televizyon kanalı kurdurdukları bile orada yazıyor!" dedi.

"GÜVENİLİR ARAŞTIRMACI GAZETECİLER NİYE BAHSETMİYOR"

"SBK'nın kafakola aldığı gazetecileri, kime hangi televizyonu kurdurduklarını biliyorum ama söylemem demedim, aksine açık açık söylüyorum, ABD'deki iddianamede yazıyor... Dürüst ve güvenilir (!) araştırmacı gazeteciler niye bu mevzudan hiç bahsetmiyor diye soruyorum?" ifadeleriyle Twitter paylaşımına devam eden Özdil'e Uğur Dündar sert tepki gösterdi.

TELE 1 İMASINDA BULUNDU

İki ismin kavgasının, Tele 1'in kuruluşuna ilişkin iması nedeniyle çıktığı öğrenildi. Dündar, kendisini en yakından tanıyan isimlerden birinin Özdil olduğunu ifade ederek, "Yazıklar olsun sana, o tweeti nasıl paylaştın" dedi.

Dündar, konuşmasının devamında, "Biri bana Yılmaz Özdil'i sorsa 'Yılmaz pis bir işe bulaşmaz' derim... Yılmaz'a da yazıklar olsun... Bitti benim için artık. Çok namuslu bir iş yapmışız, tebrik etmesi gerekirken imalı çamur. Yazıklar olsun. Benim için Yılmaz Özdil bitti, cenazeme bile gelmesin" ifadelerini kullandı.

"DEĞERLİ AĞABEYİM BENİ ELEŞTİRİYOR"

Tele 1'deki yayın sürerken Özdil, "SBK iddianamesinde yazılanları sordum, Tele1'de değerli ağabeyim Uğur Dündar'la Tuncay Mollaveisoğlu beni eleştiriyor, sormayayım o halde..." paylaşımı yaptı.

"İSMAİL SAYMAZ'A TAKMIŞ"

Bunun üzerine Dündar, "Açık açık yazacaksın, sen benim ne kadar namuslu olduğumu bilen 2-3 kişiden birisin, sen nasıl ima yollu da olsa çamur atmaya yeltenirsin... Kötü kalpli. Nedenini de biliyorum, İsmail Saymaz'a takmış... Nasıl gitti elin o tweete, nasıl yazabildin onları" dedi.

Dündar, Özdil'in kendisine "değerli ağabeyim" diye mesaj attığını da ifade ederek, "Değerli ağabeyim deme sen artık değersiz Yılmaz'sın" tepkisi gösterdi.

İşte Yılmaz Özdil'in o tweetleri: