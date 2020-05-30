Yılmaz Özdil villasının kaçak bölümlerini kendi yıktırıyor - Son Dakika

Yılmaz Özdil villasının kaçak bölümlerini kendi yıktırıyor

Yılmaz Özdil villasının kaçak bölümlerini kendi yıktırıyor Yılmaz Özdil'in Bodrum'un Bitez mahallesinde bulunan milyon dolarlık villasının kaç bölümlerinin kendi yıktırıyor.

Yılmaz Özdil villasının kaçak bölümlerini kendi yıktırıyor

MUĞLA - Yılmaz Özdil'in Bodrum'un Bitez mahallesinde bulunan milyon dolarlık villasının kaç bölümlerinin kendi yıktırıyor. Sabah saatlerinde yaklaşık 10 işçi Villa sorumlusu ile beraber gelerek yıkım işlemine başladı. Bodrum belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yıkımın gün boyu süreceği öğrenildi.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bodrum'da bulunan milyon dolarlık villasının kaçak bölümlerinin kendisi tarafından yıkılıyor. Sabah saatlerinde Özdil'in villasına gelen işçilerin kaçak olan bölmelerin hilti ile yıkımına başladı. 10 kişilik ekiip tarafında önce söküle bilecek bölümler alındı. daha sonra ise jeneratör odasından yıkıma başlandı. pencerelerini, kapılarını söküp bahçe içerisine koyduğu görüldü.

Evini Tahliye etti, eşyaları dağıttı

Dün sabah saatlerinde evin içerisinde bulunan kaçak bölümlerin tahliyesini yapan Özdil, yıkılacak olan bölümleri de söktürdü. Tahliye işlemleri için Bodrum Belediyesine yazı gönderen Özdil'e verilen sürenin ardından Bodrum Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri Aktur Sitesi'nde bulunan villaya gelerek incelemelerde bulundu. Tahliye işlemi yapıldığını gören ekipler tutanak tuttuktan sonra villadan ayrıldı. Ardından kaçak bölümlerde bulunan 4 kamyonet ev eşyası ise başka bir yere nakledildi. Baza, yatak, bilgisayar, sandalye, masa ve bir çok eşyanın dün taşıma işlemi yapılmıştı.

İmar affını eleştirdi, aftan yararlanmak istedi

Yılmaz Özdil, 28 Eylül 2019 tarihinde "Pay hattı" başlıklı köşe yazısında "Deprem ülkesinde imar affı mı olur birader? Fay hattı sorun değildir Türkiye'de. Pay hattı sorunudur, pay hattı!" yazısını kaleme almıştı. Yazdığı yazıyla çelişen Özdil, imar affına başvurarak 349 ada 4 parsel bulunan evinin yapı ruhsat ve eklerine aykırılıktan dolayı başvurarak eşi adına yapı kayıt belgesi aldığı ortaya çıktı. Ekipler tarafından Özdil'in evinin kaçak olan jeneratör dairesi, müştemilat, bodrum kat ve pergole yerine yaptırdığı çelik iskeletlerin kaçak olduğu öğrenildi. Ruhsatta 120 metrekare olan evin 310 metrekareye çıkarıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Yılmaz Özdil'in Bitez Mahallesi Aktur Sitesi'nde bulunan deniz manzaralı villasının bir bölümü kaçak çıkmıştı. Özdil'in 142,5 metrekare ofis olarak satın alığı yapıyı ek kaçak inşaatlarla 310 metrekarelik bir villaya çevirdiği anlaşılmış ve imar affına başvuran Yılmaz Özdil'in yalan beyanda bulunduğu gerekçesiyle villaya aldığı yapı kayıt belgesi de iptal edilmişti. Villanın üzerine kayıtlı olduğu eşi Hülya Özdil hakkında da Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştu. Hülya Özdil'in üzerine kayıtlı villadaki kaçak yapılar 2018 yılında imar affına başvurularak yasallaştırılmak istenmişti. Hülya Özdil'in imar affına başvurduğu sırada yapının ticari alanda kaldığını bildirmediği de yapılan incelemeler sonucu gün yüzüne çıktı.

120 metrekarelik evi 310 metrekareye çıkaran Özdil'in evinde proje dışında; müştemilat 18,00 metrekare, jeneratör odası 13,50 metrekare, bahçe deposu 9,50 metrekare, zemin terası altında ilave oda 81,00 metrekarenin olduğu öğrenili.

Yılmaz Özdil villasının kaçak bölümlerini kendi yıktırıyor

Yılmaz Özdil, Bodrum, Bitez, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 03:05 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yılmaz Özdil villasının kaçak bölümlerini kendi yıktırıyor - Son Dakika
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