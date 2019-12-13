Yılmaz: "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yılmaz: 'Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet' - Son Dakika

Yılmaz: "Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet"

6 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu söyledi.

Yılmaz:

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, şehit ailelerinin Türk milletine emanet olduğunu söyledi.


Yılmaz, Mersin Ülkü Ocakları'nın şehit aileleri onura düzenlediği programa katıldı. Vatan uğruna canını feda eden kahraman şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunduğu programda konuşan Başkan Yılmaz, "Şehadet ve şehitlik hem dinimizce hem örfümüzce bir insanın, bir faninin, bir askerin, bir yiğidin, bir Türk'ün ulaşabileceği en yüksek mertebedir" dedi.


Türkçü düşünceye açıklık getirmiş, yazar, şair ve tarihçi Hüseyin Nihal Atsız'ın 'Kahramanlar can verir, yurdu yaşatmak için' şiirine atıfta bulunan Yılmaz, "Sizler evlatlarınızı bu vatan için şehit vermiş insanlarsınız. Çok şükür ki biz kahramanlar çıkartabilen bir milletiz evlatlarıyız. Şehit ailelerimizin dik duruşlarından dolayı kendileriyle gurur duyuyorum. Bugüne kadar her zaman yanlarında olduk. Bundan sonra da yanlarında olmaya devam edeceğiz. Şehitlerimizin aileleri bizlere emanet. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Birlik ve beraberliğimiz daim olsun" diye konuştu.


Duygu dolu anların yaşandığı programda Başkan Yılmaz, gazi ve şehit aileleriyle de yakından ilgilendi.


Program, okunan duaların ve türkülerin ardından plaket takdimiyle devam etti. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 03:34 Kaynak: İHA
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