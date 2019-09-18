Yılmaz: Spot boru gazı ithalatı tüketicilerimizin cebine de yansıyacak
1 saat önce
EPDK Başkanı Yılmaz, "Özellikle vurgulamak isterim ki bu düzenleme (spot boru gazı ithalatı) sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, aynı zamanda tüketicilerimizin cebine de yansıyacak.
EPDK Başkanı Yılmaz, "Özellikle vurgulamak isterim ki bu düzenleme (spot boru gazı ithalatı) sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, aynı zamanda tüketicilerimizin cebine de yansıyacak." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50
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