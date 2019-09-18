Son Dakika Haberleri: Yılmaz: Spot boru gazı ithalatı tüketicilerimizin cebine de yansıyacak
Son Dakika Ekonomi Haber

Yılmaz: Spot boru gazı ithalatı tüketicilerimizin cebine de yansıyacak

1 saat önce

EPDK Başkanı Yılmaz, "Özellikle vurgulamak isterim ki bu düzenleme (spot boru gazı ithalatı) sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, aynı zamanda tüketicilerimizin cebine de yansıyacak.

Yılmaz: Spot boru gazı ithalatı tüketicilerimizin cebine de yansıyacak, System.String[]

EPDK Başkanı Yılmaz, "Özellikle vurgulamak isterim ki bu düzenleme (spot boru gazı ithalatı) sadece sektörümüze katkı sağlamayacak, aynı zamanda tüketicilerimizin cebine de yansıyacak." dedi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:50 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suudi Arabistan, geçici olarak durdurulan petrol üretiminin yeniden başlatıldığını açıkladı
Aile boyu hırsızlık! Kızı ve damadı oyaladı, anne yüzüğü çaldı 10 Kasım'da göbek atan müdür, eski okuluna geri döndü İmamoğlu: İBB, Mehmetçik Kûtulamâre dizisine 25 milyon TL aktarmış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.9.2019 13:11:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılmaz: Spot boru gazı ithalatı tüketicilerimizin cebine de yansıyacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]