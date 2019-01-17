Son Dakika Haberleri: Yılmaz, Susurluk'ta Vatandaşlarla Buluştu

Yılmaz, Susurluk'ta Vatandaşlarla Buluştu

50 dakika önce

Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Susurluk'ta vatandaşlarla buluştu.

Yılmaz, Susurluk'ta Vatandaşlarla Buluştu, System.String[]
Seçim çalışmalarına devam eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Susurluk'ta vatandaşlarla buluştu.

İlçe ziyaretlerine Susurluk'ta devam eden AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, her ilçenin beklentilerine, bölgesel gelişimine ve yerel kültürüne yönelik planlamalar yaptıklarını ifade ederek, "Allah'ın izni, sizlerin destekleri ve gayretleri ile 31 Mart'ta Susurluk'ta zafer kazanacağız" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, ilçe ziyaretlerine Susurluk'ta devam etti. Yılmaz, Susurluk'ta Akın Yolcu ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Özgür Özgül ve üyeleri ile bir araya gelerek taşımacılık sektörü ile ilgili talep ve beklentilerini dinledi, 'ortak akıl ile çözüm' vurgusu yaptı. Sonrasında ise Susurluk esnafı, AK Parti Susurluk İlçe Teşkilatı ve Susurluk Belediyesi'ni ziyaret eden Yücel Yılmaz, Susurluklu hemşehrileriyle sohbet etti.

Her ilçenin beklentilerine, bölgesel gelişimine, yerel kültürüne, huzuruna ve refahına yönelik planlamalar yaptıklarını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, " Balıkesir'imizin her bir köşesine en iyi hizmeti en kısa sürede ulaştırma gayesiyle hazırlıklarımıza devam ediyoruz" dedi. Susurluk'ta esnafa bereketli kazançlar dileyen Yılmaz, ayrıca ilçedeki minibüsçülerin ve yolculuk yapan vatandaşların beklentilerini dinledi.

Yılmaz, "Susurluk'ta zafer kazanacağız"

Sonrasında ise AK Parti Susurluk İlçe Teşkilatını ziyaret eden Yücel Yılmaz, "Şehrimizin her bir noktası için olduğu gibi Susurluk için de tevazu, gayret ve samimiyetle çalışacağız. Allah'ın izni, sizlerin destek ve gayretleriyle 31 Mart'ta Susurluk'ta zafer kazanacağız" dedi. Yılmaz teşkilat ziyaretinin ardından Susurluk Belediyesi'ne geçerek personelle selamlaştı, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu ile bir araya geldi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:28 Kaynak: İHA

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