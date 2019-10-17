Son Dakika Haberleri: Yılmaz, tekstil sektörünün işverenleriyle buluştu
Son Dakika Güncel Yılmaz, tekstil sektörünün işverenleriyle buluştu

Yılmaz, tekstil sektörünün işverenleriyle buluştu

46 dakika önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işverenler ile bir araya geldi.

Yılmaz, tekstil sektörünün işverenleriyle buluştu, System.String[]

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, tekstil sektöründe faaliyet gösteren işverenler ile bir araya geldi.


Tekstil piyasasının sorunlarının konuşulduğu toplantıda Başkan Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler seçimleri öncesinde söz verdiği ve fizibilite çalışmaları devam eden 'Tekstilkent' projesi öncesinde iş insanlarının taleplerini ve önerilerini dinledi.


"Hedefimiz Toroslar'da istihdamı daha üst seviyelere çıkarmaktır" diyen Yılmaz, halk günü buluşmalarında en çok iş talebi ile karşılaştıklarını ifade ederek, "İstihdam sağlayan, kentimizin ekonomik yapısına katkı veren her iş insanı bizim başımızın tacıdır. Toroslar Belediyesi olarak imkanlar ölçüsünde girişimcilerin her zaman yanlarında olacağız"dedi.


"'Tekstilkent'i Mersin'e kazandıracağız"


Toroslar'ın geniş arsalarını istihdam sahalarına çevireceklerinin altını çizen Yılmaz, iş üretim alanlarıyla istihdamı arttırıp, bölgeye nitelikli yatırımcı kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Kentimizde merdiven altı üretim yapan birçok tekstil ve konfeksiyon firması var. Bu firmalar yer sıkıntısından dolayı istenen şartlarda üretim yapamıyor ve yeterince işçi çalıştıramıyorlar. Kentimiz, lojistik anlamda önemli bir konumda. Bu firmalar neden daha da büyümesin ya da kapasitelerini genişletmesin? Bu kapsamda kuracağımız ilk projemiz 'Tekstilkent' olacak. Bu projenin faaliyete geçmesiyle tekstil sektörünün Toroslar'da ve Mersin'de gelişmesini sağlayacağız. Bu yatırımı kentimize kazandıracak olmanın şimdiden mutluluğunu yaşıyoruz. Fikirlerini bizimle paylaşan iş insanlarımıza ayrıca teşekkür ederiz" diye konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Tekstilkent, Toroslar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 03:35 Kaynak: İHA
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