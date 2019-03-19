Yılmaz, Tezgahta Sebze Meyve Sattı

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Karizmada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu.

Seçim çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Karizmada pazarcı esnafı ve vatandaşlarla buluştu.



Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası Başkanı Ayhan Baydan ve AK Parti Karesi İlçe Teşkilatı ile birlikte Karizma Pazaryerinde esnaf ziyaretleri yaptı.



Pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinleyen Yücel Yılmaz, şehir için üreten, şehre değer katan esnaf ve üreticilerle sürekli istişare haline olacaklarını ifade etti. İlçe belediyeleri ile işbirliği halinde pazarcı esnafına layık modern pazar yerlerini şehre kazandıracaklarını belirten Yılmaz, "Şehrimizin her bir noktasında vatandaşlarımızı dinlemeye ve ona göre çözümler üretmeye devam ediyoruz. Esnafımızın ve vatandaşlarımızın bizlere olan ilgi ve sevgisi bize güç katıyor. Bu vesileyle bütün esnafımıza tekrar hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.



Yücel Yılmaz ve beraberindekiler ziyaretlerin ardından da Sebzeciler ve Meyveciler Esnaf Odası'nın düzenlediği "Balıkesir Sebze ve Meyveciler Esnaf Odası Özel Çocukların Farkında ve Yanında" etkinliğine katıldı. Sebze tezgahının başına geçen Yılmaz, özel çocuklarla birlikte satış yaptı. - BALIKESİR

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