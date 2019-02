Yılmaz: "Toroslar'da Ulaşılabilir Belediyecilik Anlayışı Devam Edecek"

Cumhur İttifakının MHP'li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşın taleplerine kulak vermenin önemli olduğunu belirterek, ulaşılabilir bir belediyecilik hizmeti sunacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakının MHP'li Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz, vatandaşın taleplerine kulak vermenin önemli olduğunu belirterek, ulaşılabilir bir belediyecilik hizmeti sunacaklarını söyledi.



Yılmaz, vatandaşın taleplerini birebir dinlemek, önerileri almak ve Toroslar'ın temel isteklerini belirlemek adına Seçim Çağrı Merkezi'ni faaliyete geçirdi. Önceliğinin her zaman vatandaşla doğrudan iletişim olduğunu belirten Yılmaz, vatandaşın taleplerine şimdiden kulak vermenin çok önemli olduğunu, ulaşılabilir bir belediyecilik hizmeti sunacaklarını dile getirdi.



"Vatandaşlar taleplerini doğrudan iletebilecek"



Yılmaz, kurdukları Seçim İletişim Merkezi ile birlikte, vatandaşların taleplerini ve isteklerini doğrudan dinleyerek çözüm üretmeyi hedeflediklerini vurguladı. Toroslar Belediyesi'nde ulaşılabilir belediyecilik anlayışını devam ettireceğini belirten Yılmaz, kurulan iletişim merkezi sayesinde halkının isteklerine her zaman kulak veren bir başkan olacağını kaydetti.



Gelen taleplerin ve önerilerin değerlendirildiği merkez sayesinde, Toroslar halkının arada hiçbir engel olmadan kendisine ulaşabileceğini ifade eden Yılmaz, doğrudan iletişimin önemine vurgu yaparak, "İnsanlar belediye başkanına ulaşmanın zorluğundan bahsederler. Biz bu yargıyı başkan olmadan ortadan kaldırarak, vatandaşlarımızla iletişimimizi güçlendirmek için çağrı merkezimizi kurduk" dedi.



Artık her vatandaşın taleplerini doğrudan iletebileceği bir merci olduğunu ve önceliklerinin bu talepleri yerine getirmek olduğunu belirten Yılmaz, çağrı merkezinin Toroslar halkına hayırlı olmasını diledi.



Talep, görüş ve önerilerini iletmek isteyen vatandaşların '0324 404 0133' numaralı telefondan Cumhur İttifakı MHP Toroslar Belediye Başkan Adayı Atsız Afşın Yılmaz'ın Seçim Çağrı Merkezi'ne ulaşabileceği belirtildi. - MERSİN

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

İYİ Parti'den İstifa Eden 874 Kişi AK Parti'ye Geçti

Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy MHP'den İstifa Etti

AK Partili Aday ve MHP'li Aday Sosyal Medyada Birbirine Girdi: Esnaf Kan Ağlarken Sen Danstasın

Erdoğan'ın "Gönüllere Girin" Sözünün Altından Yaptırdığı Analiz Çıktı