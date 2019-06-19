Son Dakika Haberleri: Yılmaz: "Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendireceğiz"
Son Dakika Güncel Haber

Yılmaz: "Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendireceğiz"

1 saat önce

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Brüksel'de katıldığı oturumda, her türlü yatırım ve işbirliği teklifine açık olduklarını belirterek, "Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirecek ve vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Yılmaz:
Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Brüksel'de katıldığı oturumda, her türlü yatırım ve işbirliği teklifine açık olduklarını belirterek, "Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirecek ve vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz" dedi.

Toroslar Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye Belediyeler Birliği AB Bölgeler Meclisi heyetinde yer alan Başkan Yılmaz, Brüksel'deki temaslarını sürdürüyor. Genişleme Günü ve değerlerin yayılmasında paranın rolü ile AB fonlarının demokrasi ve hukukun üstünlüğünün yayılmasındaki etkisinin tartışıldığı oturuma katılan Yılmaz, AB fonlarının bölgesel kalkınmaya yardımcı olarak, yaşam standartlarının yükseltilmesinde büyük önem taşıdığını söyledi.

Hayata geçirecekleri projelerde AB fonlarından maksimum fayda sağlamak istediklerini ifade eden Yılmaz, özellikle yatırım, kentsel planlama, turizm ve kültür desteklerinin yanı sıra rekabetçilik, Ar-Ge ve teknolojik yeniliklere yönelik destek programlarına talip olduklarını vurguladı. Başarılı kentsel planlama programları oluşturabilmek için her türlü yatırım ve işbirliği teklifine açık olduklarını yineleyen Yılmaz, "Yatırımların ve bölgesel kalkınmanın önüne engel koyan değil, engelleri kaldıran bir anlayışla bölgemize katma değer sağlayacağız. Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendirecek ve vizyon projelerimizi hayata geçireceğiz" diye konuştu. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:03 Kaynak: İHA
atsız afşın yılmaz, yatırım, brüksel, toroslar, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan, Küçükkaya ve İmamoğlu'nun otel görüşmesine sert tepki: Bu ne ahlaksızlıktır Kilosu 1 liradan satılan domatesten kasa kasa aldılar Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Pazar günü Sisi mi diyeceğiz, Binali Yıldırım mı? İsmail Küçükkaya canlı yayında duyurdu: Fox TV, The Marmara otele dava açıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.6.2019 16:32:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılmaz: "Toroslar'ı geleceğe hazırlayacak her fırsatı değerlendireceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]