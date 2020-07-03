Yılmaz: "Toroslar, yatırımcıların gözdesi haline geldi" - Son Dakika

Yılmaz: "Toroslar, yatırımcıların gözdesi haline geldi"

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslar artık kabuğuna sığmıyor.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, "Toroslar artık kabuğuna sığmıyor. Hayata geçirdiğimiz projelerin yanı sıra sağlık, sanayi, tarım, ticaret gibi pek çok sektörü besleyebilecek bir konumda yer alan ilçemiz, yatırımcıların gözdesi haline geldi" dedi.

Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor


Toroslar Belediyesi'nin bir süredir üzerinde çalıştığı yeni uygulama imar planı, Belediye Meclisinin Temmuz Ayı Toplantısında oy birliğiyle onaylandı. Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ilçenin coğrafi yönüyle yatırım için avantajlı bir konumda olduğunu belirterek, önceliklerinin Toroslar'ın planlı ve sağlıklı olarak büyümesi olduğunu söyledi.


Bölgenin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarını da dikkate alarak hazırladıkları yeni imar planının Toroslar'a hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, "Hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Toroslar'ımızın değerine değer katacak olan yeni imar planımız hayırlı olsun. Yatırımcıların gözü Toroslar'ımızda" ifadelerini kullandı.


"Toroslar'ın geleceği çok parlak"


Yılmaz, başta sağlık, eğitim, ulaşım ve istihdam olmak üzere yapılan tüm hizmetlerin yaşam standartlarının yükseltilmesi amacı taşıdığını belirterek, hayata geçirdikleri projelerle bölgede yoğun talep gören arsa fiyatlarının sürekli artmaya devam ettiğine de dikkat çekti. Yılmaz, "İstihdam için iş yeri, iş yeri için yatırım, yatırım için yatırımcı ve uygun irade lazım. Bizde de bu irade var. Toroslar, yatırım yapmak için en uygun bölge. İlçemizin geleceğini parlak gören iş insanlarımız, önemli ölçüde yatırımlarını bölgemize yapıyor" diye konuştu.


"İlçemizde yeni yatırım yapacak iş insanlarımıza ve sanayicilerimize her zaman yardımcı olmaya hazırız" diyen Yılmaz, Toroslar Belediyesi olarak üretim ve istihdamı ön plana çıkaracak yeni projelerinin de hazırlıklarını yaptıklarının altını çizerek, "Bu noktada ilçemize yapılacak her türlü yatırımı önemsiyoruz ve gelen projelere de elimizden geldiğince yardımcı olmaya hazırız" şeklinde konuştu. - MERSİN

Atsız Afşın Yılmaz, Toroslar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 16:06 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Yılmaz: 'Toroslar, yatırımcıların gözdesi haline geldi' - Son Dakika

Son Dakika

13:29 Maskesiz görüntülenen 71 yaşındaki Kadir İnanır: Linç edildim 12:45 Son Dakika: Sakarya'daki patlama sonrası ortaya atılan radyasyon sızıntısı iddialarını AFAD yalanladı 12:28 Afyonkarahisar'da kurulan fabrikayla 30 ülkeye maden suyu ihracatı yapılıyor 12:18 Dünyanın en zengin insanı, Amazon'un patronu Bezos'un serveti rekor kırdı: 172 milyar dolar 12:09 Deprem korkusu yaşatan yılanlar bir gölde daha görüldü 11:01 Altının gram fiyatı 391,5 liradan işlem görüyor 10:14 Eşi tarafından boğularak öldürülmek istenen kadını polis kurtardı 09:51 Halit Ergenç ve Bergüzar Korel'in gözlerden uzak büyüttüğü bebekleri ilk kez görüntülendi 09:47 Alışılagelmiş tüm siyasi liderleri unutun! Eski bakan yeni partisini bu videoyla duyurdu 09:11 Ece Erken, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla barıştı! Denizde öpüşürken fena yakalandılar 22:43 "Kız kaçırma" meselesi yüzünden çıkan kavgada 19 kişi yaralandı 21:21 TRT Spor spikeri Deniz Satar görevinden istifa etti 21:00 Koronavirüste ilk kez rastlanan vaka! 62 yaşındaki hastada 4 saati aşan ereksiyon görüldü 20:59 Amsterdam'ın ünlü sokağı koronavirüs tedbirleriyle açılıyor! Dikkat çeken öpüşme uyarısı 20:31 KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan görevinden ayrıldı
Avukatlar yasak dinlemedi! Meclis'e yürümek isteyen baro başkanları barikata takıldı
16:09
Khabib Nurmagomedov'un babası Adbulmanap Nurmagomedov, koronavirüsten hayatını kaybetti
16:05
Meral Akşener, Cumhurbaşkanı'nın masasındaki erken seçim tarihini paylaştı
15:47
Şeyma Subaşı yeni yaşını kırmızı mini elbiseli pozlarıyla kutladı! Takipçileri beğeni yağdırıyor
15:36
Son dakika: Sakarya'daki patlamada 4 vatandaşımız öldü, 97 vatandaşımız yaralandı
15:33
Milyonların beklediği gün geldi! İşte mesleğe göre temmuzda alınacak zamlı maaşlar
15:32
Koronavirüsü yenen Singapur'da deng humması başladı, 14 bin kişi enfekte oldu
15:32
Eski Galatasaraylı Milan Baros, 38 yaşında futbolu bıraktı
15:07
Burcu Biricik yıllar önce yaşadığı taciz anını anlattı: Bağırabildiğim için kurtuldum
14:55
Kızını korumak isteyen uzman jandarma öldüresiye darbedildi
14:38
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2020 16:23:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz: "Toroslar, yatırımcıların gözdesi haline geldi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]