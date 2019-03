Yılmaz: "Torosların Tarımı Cumhur İttifakı ile Kalkınacak"

Cumhur İttifakının MHP'li Toroslar Belediye Başkan Adayı Afşın Atsız Yılmaz, Toroslar'da Tarım A.Ş.'yi kuracakları bilgisini vererek, "Çiftçimizin çıkarını düşünecek bu şirketle Toroslar'da tarım atağı gerçekleştireceğiz" dedi.

Yılmaz, Çapar Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği toplantıda üreticilerin sorun ve taleplerini dinleyen Yılmaz, belediye başkanı olduğunda ilk gündeminin bu talepleri karşılamak olacağını belirterek, "Vatandaşın gündeminde ne varsa bizim de gündemimizde o olacak" diye konuştu.



"Çiftçiye Tarım A.Ş. müjdesi"



Çiftçinin ve hayvancının sıkıntılarını iyi bildiklerini ve çözüm önerileriyle birlikte geldiklerini ifade eden Yılmaz, çiftçiye Toroslar Tarım A.Ş.'nin müjdesini verdi. Profesyonel mantıkla çalışacak bir belediye şirketi kuracaklarını, bu şirketle çiftçinin sorunlarını çözmede büyük bir atılım yapacaklarını dile getiren Yılmaz, "Üretimden pazarlamaya kadar tarımın her evresinde biz üreticimizin destekçisi olacağız. Çiftçimizin çıkarını düşünecek bu şirketle Toroslar'da tarım atağı gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.



Toroslar'da ürün kalitesini artıracaklarını, çiftçiye eğitimler vereceklerini, modern tarımı yaygınlaştıracaklarını, Torosların ürün yelpazesini genişleteceklerini ifade eden Yılmaz, "Toroslar tarımında yeni bir çağ başlatıyoruz. Ürünlerimizi markalaştıracak, değerinde satılmasını sağlayacağız. Ürünlerimizin yeniden üretime tabi tutularak katma değerlerinin yükselmesini sağlayacağız. Yani bu şirketle yalnızca şeftaliyi üretip satmayacağız. Aynı zamanda şeftali ile yapılan her şeyi kendimiz üreteceğiz. Bu proje ile bizim çiftçimiz ürününü ekip, nereye satarım diye kara kara düşünmeyecek. Biz belediye olarak çiftçimize ekerken de biçerken de satarken de kolaylıklar sağlayacağız. Hem ürün kalitesini artıracağız hem de ürün çeşitliliğini geliştireceğiz. Türkiye'nin en verimli topraklarına sahip coğrafyasında yaşıyoruz. Bizim ürünlerimizin Türkiye'de eşi benzeri yok. Artık bizim ürünlerimiz de hak ettiği değerden satılacak, bizim çiftçimiz de kazanacak. Toroslar'da üretim yapan üreticinin her türlü çıkarını koruyacak ve tarımın kalkınmasını sağlayacağız" şeklinde konuştu. - MERSİN

