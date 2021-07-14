Milli İrade Platformundan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Milli İrade Platformunun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki, bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Platformdan yapılan açıklamada, milletlerin tarihine yön veren kader anları bulunduğu, bu gibi anlarda milletçe ve topyekun ortaya konulan olağanüstü mücadelelerin ve muhteşem zaferlerin tarihte yerini aldığı belirtildi.

15 Temmuz zaferinin "Türk tarihinin dönüm noktalarından biri" olduğu aktarılan açıklamada, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sömürü düzenini ilelebet sürdürmek isteyen egemen güçlerin, çıkar ve menfaatlerinin zedelendiği her yere müdahale etmekten geri durmadıkları, çeşitli bahanelerle birçok ülkeyi işgal edip milyonlarca insanın ölümüne ve ülkelerini terk etmesine sebep oldukları kaydedildi.

Açıklamada, 2000'li yıllarla birlikte ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda bölgesel bir güç olarak ortaya çıkan Türkiye'nin, bu sömürü düzenine karşı sesini yükseltip, mazlum milletlerin umudu olmaya başlamasının egemen güçleri rahatsız ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan yükselen 'Dünya beşten büyüktür' haykırışı ve sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın sorunu haline gelmiş bulunan işgalci İsrail'e, dolayısıyla egemenlere karşı söylenen 'one minute' çıkışı üzerine harekete geçen egemenler, Türkiye'ye karşı her alanda savaş açmışlar, istedikleri sonuca ulaşamayınca da yıllardır besleyip büyüttükleri ve devletin her kademesine yerleştirdikleri FETÖ Terör Örgütü'nü kullanarak darbe yapmaya kalkışmışlardır. Aziz milletimiz, kendi iradesine ve varlığına kasteden bu hain darbe teşebbüsüne karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, tarihte eşi benzeri olmayan bir destan yazarak, vatanına sahip çıkmıştır."

Açıklamada, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde bütün dünyaya bunu bir kez daha ilan ettikleri vurgulanarak, "Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacaktır. Bu aziz vatan, kıyamete kadar dünyanın bütün mazlumlarının umudu ve duası ile milletimizin kutsal yurdu olmaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize ve 15 Temmuz gecesini muhteşem bir destana dönüştüren tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.