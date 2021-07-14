Üye Girişi
Milli İrade Platformundan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika

Milli İrade Platformundan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

14 Temmuz 2021 Çarşamba 13:46
Milli İrade Platformundan 15 Temmuz mesajı Açıklaması, System.String[]

Milli İrade Platformunun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki, bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi,...

Milli İrade Platformunun, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin 5. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki, bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Platformdan yapılan açıklamada, milletlerin tarihine yön veren kader anları bulunduğu, bu gibi anlarda milletçe ve topyekun ortaya konulan olağanüstü mücadelelerin ve muhteşem zaferlerin tarihte yerini aldığı belirtildi.

15 Temmuz zaferinin "Türk tarihinin dönüm noktalarından biri" olduğu aktarılan açıklamada, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan sömürü düzenini ilelebet sürdürmek isteyen egemen güçlerin, çıkar ve menfaatlerinin zedelendiği her yere müdahale etmekten geri durmadıkları, çeşitli bahanelerle birçok ülkeyi işgal edip milyonlarca insanın ölümüne ve ülkelerini terk etmesine sebep oldukları kaydedildi.

Açıklamada, 2000'li yıllarla birlikte ekonomik, siyasi ve askeri alanlarda bölgesel bir güç olarak ortaya çıkan Türkiye'nin, bu sömürü düzenine karşı sesini yükseltip, mazlum milletlerin umudu olmaya başlamasının egemen güçleri rahatsız ettiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Birleşmiş Milletler Genel Kurulundan yükselen 'Dünya beşten büyüktür' haykırışı ve sadece Orta Doğu'nun değil, dünyanın sorunu haline gelmiş bulunan işgalci İsrail'e, dolayısıyla egemenlere karşı söylenen 'one minute' çıkışı üzerine harekete geçen egemenler, Türkiye'ye karşı her alanda savaş açmışlar, istedikleri sonuca ulaşamayınca da yıllardır besleyip büyüttükleri ve devletin her kademesine yerleştirdikleri FETÖ Terör Örgütü'nü kullanarak darbe yapmaya kalkışmışlardır. Aziz milletimiz, kendi iradesine ve varlığına kasteden bu hain darbe teşebbüsüne karşı yekvücut olup ayağa kalkmış, tarihte eşi benzeri olmayan bir destan yazarak, vatanına sahip çıkmıştır."

Açıklamada, 15 Temmuz'un 5. yıl dönümünde bütün dünyaya bunu bir kez daha ilan ettikleri vurgulanarak, "Türkiye üzerine hesap yapanlar bilsinler ki bu aziz millet var olduğu sürece hiçbir güç, vatanımızı parçalamayı, milletimizi bölmeyi, bayrağımızı indirmeyi, devletimizi yıkmayı, ezanlarımızı susturmayı asla başaramayacaktır. Bu aziz vatan, kıyamete kadar dünyanın bütün mazlumlarının umudu ve duası ile milletimizin kutsal yurdu olmaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize ve 15 Temmuz gecesini muhteşem bir destana dönüştüren tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Milli İrade Platformundan 15 Temmuz mesajı Açıklaması

Zonguldak, 15 Temmuz, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli İrade Platformundan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı 16:04 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü 15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi 15:38 Elon Musk ile Razer CEO'su arasında oyuncu koltuğu düellosu! Razer CEO'sundan Musk'ın imalı paylaşımına yanıt gecikmedi
Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı 15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor 15:16 Orman yangınlarının önüne geçmek için Valilik harekete geçti! Bu kararla ormanlara yeni yasaklar geliyor Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor 14:54 Araştırmadan çıkan sonuç şaşırttı! Araba sürüş tarzına bakarak Alzheimer hastalığına yatkınlığınız tespit edilebiliyor
Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi 14:44 Sevgilisini vahşice öldüren cani, çocuğunu bahane ederek hakimden haberlerinin yapılmamasını istedi Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis 14:22 Cezai ehliyetin olmadığını söylemişti! Akli dengesi yerinde olmayan şahsın başını ve cinsel organını keserek öldüren katile müebbet hapis

Son Dakika Haberleri
16:09 Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu
16:03 Gurbetçiler o ilçeye akın etti! İlçenin nüfusu 20 binden 200 bine fırladı
16:02 Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı
15:55 Bankalarda peş peşe çöküş! Akbank'tan sonra Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü
15:30 Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi
15:25 Son dakika: Ahmet Kural'a hapis şoku! Eski sevgilisi Sıla'yı darp ettiği için 1 yıl 4 ay 20 gün ceza aldı
15:00 Mesut Özil'in balmumu figürü, dünyaca ünlü yıldızlarla birlikte İstanbul'da sergilenmeye hazırlanıyor
14:59 Polis memurunun saldırısına kurban giden Hakkari İl Emniyet Müdürü son yolculuğuna uğurlandı
14:55 Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor
14:40 TFF'den, sert çıkış! Uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu Kampa gecikmeli katılan Diagne, Florya'ya geldi! Hakkında noterde tutanak tutulmuştu         
16:10
Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı Güney Afrika'da gerilim tırmanıyor! Protestolarda ateşe verilen binada anne-çocuk mahsur kaldı, anne çocuğunu aşağı atarak kurtardı         
16:02
23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti 23 gündür havalimanında bekleyen Afgan aile için Valilik harekete geçti         
15:39
Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi Yıldız futbolcudan büyük fedakarlık! O teklife rağmen yuvası Barcelona'yı terk etmedi         
15:31
Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi Evlenen damada arkadaşları cenaze töreni düzenledi! Görenler önce şaşırdı, sonra da gülümsedi         
15:16
Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor Yılda 300 gün uyuyan adam dünyanın gündemine oturdu! Ailesi tarafından uykusunda yıkanıp besleniyor         
14:55
Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum Evinde kendini asarak yaşamına son verdi! Geriye veda notundaki sözleri kaldı: Ben artık dayanamıyorum         
14:45
Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı Bu aşk çok konuşulacak! Murat Dalkılıç Hande Erçel'in yakın arkadaşıyla yeni bir aşka yelken açtı         
14:39
Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı Son Dakika: Faiz kararı açıklandı! Merkez Bankası, politika faizini yüzde 19'da sabit bıraktı         
14:07
Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı Galatasaray'la ilgili bomba iddia! İstanbul'a gelen Ghezzal'ın menajeriyle anlaşma sağlandı         
14:06
Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu Son Dakika: Şehirler arası otobüs biletlerine 3 ay süreyle tavan ücret uygulaması geldi! İşte mesafeye göre ücret tablosu         
14:04
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı         
12:01
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 16:31:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Milli İrade Platformundan 15 Temmuz mesajı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement