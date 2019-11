Kayseri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri'de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının emrini veren Porsipi kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor" dedi.



Bundan 3 yıl önce gerçekleştirilen hain bombalı saldırıda hayatını kaybeden 15 askerimizin kanının yerde kalmadığını söyleyen Üçkan, Mehmetçiğin intikam almaya devam edeceğini söyledi.



Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonların bütün kararlılığıyla devam etmesi gerektiğini ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak her zaman ordunun yanında olduklarını söyleyen Üçkan, "Bundan tam 3 yıl önce huzurlu kentimiz Kayseri'de yapılan hain saldırıda 15 ana kuzusu Mehmetçiğimiz vatan uğruna şehadete yürüdü. Bizleri derinden yaralayan ve yüreklerimizi kor gibi yakan bu saldırının izleri tazeliğini korurken dün almış olduğumuz haber yüreklerimizdeki kor ateşe azda olsa su serpmiştir. Diyarbakır kırsalında Kayseri'mize yapılan saldırının faillerinin etkisiz hale getirilmesi gösteriyor ki bizim Mehmetçiğimizin kanı hiç bir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Biz 15 Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını o zamanda dile getirmiştik. Geçmişten bugüne bugünden yarına bu hainlerin bilmesi gereken nokta çabalarının hiçbir anlam ifade etmediği gibi Mehmetçiğimiz, onurumuz şerefimiz bayrağımız vatanımız için her bir ana kuzunun intikamı alınmaya devam edecektir. Özellikle son zamanlarda gerek içeride gerek dışarıda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam etmelidir. Şehit aileleri, gaziler ve millet olarak ordumuzun her daim yanındayız ve duacısıyız. Bu vesileyle bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KAYSERİ