Son Dakika Haberleri: Yılmaz Üçkan: "Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor"
Son Dakika Güncel Yılmaz Üçkan: 'Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor'

Yılmaz Üçkan: "Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor"

6 saat önce

Kayseri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri'de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının emrini veren Porsipi kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının...

Yılmaz Üçkan:

Kayseri Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Başkanı Yılmaz Üçkan, Kayseri'de 2016 yılında çarşı iznine çıkan askerlere yönelik gerçekleştirilen bombalı saldırının emrini veren Porsipi kod adlı teröristin etkisiz hale getirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamasında, "Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor" dedi.


Bundan 3 yıl önce gerçekleştirilen hain bombalı saldırıda hayatını kaybeden 15 askerimizin kanının yerde kalmadığını söyleyen Üçkan, Mehmetçiğin intikam almaya devam edeceğini söyledi.


Son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonların bütün kararlılığıyla devam etmesi gerektiğini ve Şehit ve Gazi Aileleri Derneği olarak her zaman ordunun yanında olduklarını söyleyen Üçkan, "Bundan tam 3 yıl önce huzurlu kentimiz Kayseri'de yapılan hain saldırıda 15 ana kuzusu Mehmetçiğimiz vatan uğruna şehadete yürüdü. Bizleri derinden yaralayan ve yüreklerimizi kor gibi yakan bu saldırının izleri tazeliğini korurken dün almış olduğumuz haber yüreklerimizdeki kor ateşe azda olsa su serpmiştir. Diyarbakır kırsalında Kayseri'mize yapılan saldırının faillerinin etkisiz hale getirilmesi gösteriyor ki bizim Mehmetçiğimizin kanı hiç bir zaman yerde kalmamıştır, kalmayacaktır. Biz 15 Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını o zamanda dile getirmiştik. Geçmişten bugüne bugünden yarına bu hainlerin bilmesi gereken nokta çabalarının hiçbir anlam ifade etmediği gibi Mehmetçiğimiz, onurumuz şerefimiz bayrağımız vatanımız için her bir ana kuzunun intikamı alınmaya devam edecektir. Özellikle son zamanlarda gerek içeride gerek dışarıda terör örgütlerine yönelik operasyonlar kararlılıkla devam etmelidir. Şehit aileleri, gaziler ve millet olarak ordumuzun her daim yanındayız ve duacısıyız. Bu vesileyle bütün aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:11 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kırmızı Liste'de 4'er milyon TL ödülle aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi
İşleri ters gidince tabelayı da ters çevirdi 9 yaşındaki Eylül'ü okul bahçesinde servis aracıyla ezen sürücü tutuklandı Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu duyurdu! DEAŞ'lılar pazartesinden itibaren ülkelerine gönderilecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2019 16:58:40. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yılmaz Üçkan: "Yapılanlar Mehmetçiğimizin kanının yerde kalmayacağını gösteriyor"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]