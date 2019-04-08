Yılmaz ve Balcı'dan Hayırlı Olsun Ziyareti

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Pursaklar'da Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz ve Altındağ Belediye Başkanı olan Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde Pursaklar'da Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz ve Altındağ Belediye Başkanı olan Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.



31 Mart Yerel Seçimleri'nde Pursaklar'dan Belediye Başkanı seçilen Ayhan Yılmaz ve Altındağ Belediye Başkanlığı'na seçilen Asım Balcı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Köse'nin görevde olduğu sürece Mamak'a çok büyük kazanımlar sağlayacağını kaydeden ikili, Köse'ye başarı diledi.



Balcı ve Yılmaz'ı da seçilmelerinden dolayı tebrik ederek, görevlerinde başarı dileyen Köse, "İlk günden beri bu şehir üzerindeki hayallerimizi paylaştığımız iki dava arkadaşım bugün ziyaretimize geldi. Dostum, kardeşim, Asım Balcı beyefendi ve Ayhan Yılmaz ağabeyim ziyaretleriyle bizleri onurlandırdılar" dedi.



Hepimizin amacı aynı



31 Mart seçimlerinin geride kaldığını belirten Başkan Köse, "Seçimler artık geride kaldı. Şimdi vatandaşa hizmet zamanı. Hepimizin amacı ve hedefi aynı. Bulunduğumuz ilçeyi nasıl daha ileri götürürüm" dedi. - ANKARA

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