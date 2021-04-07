Yılmaz Vural: "1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük" - Son Dakika

Yılmaz Vural: "1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük"

07.04.2021 19:06
Yılmaz Vural:

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gençlerbirliği maçının ardından, "1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük" dedi.

BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Gençlerbirliği maçının ardından, "1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük" dedi.

Süper Lig'in 33. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan BB Erzurumspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Vural, "Sonuç olarak 1-1 biten bir maç. Oyunun akışına bakıyoruz, rakibimizin maçın ilk yarısında 1 pozisyonu var. O da attığı gol. Maçın ikinci yarısında ise rakibimizin 71 ile 86. dakikalarda ani atak yaptığında yetişip, müdahale ederek üst direğe çarpan bir topu var. İlk yarıda o kadar çok pozisyonumuz oldu ki, 45 artıda hocam penaltıyı 2 defa tekrarlattı. 3'üncüsünde ise VAR'dan tekrar döndü. O golü atmış olsaydık maçın sonucu bu olur muydu diye düşünüyorum. BU maç ile ilgili tabii ki beklentimiz 3 puandı. Ama 1 puan ile dönüyoruz. Buna da şükür. En azından bir moral kazanmış olduk. Çoktandır puan alamıyoruz. Maçın geneline bakacak olursak rakibin ilk yarı 1, ikinci yarı da ise 2, bizim ise ilk yarıda 3, ikinci devrede 6 pozisyon ama sonuç 1-1. Oyuncularımı yürekten kutluyorum. Gençlerbirliği'ni de tebrik ediyorum. Suat Arslanboğa da gördüğünü çalmaya çalıştı, iyi maç yönetti diye düşünüyorum. Bizim için sevindirici bir gün olmadı. 1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük. Çocuklar perişandı. Çünkü niyetlerinde tamamen 3 puan almak ve sonrasında akar gider diye düşünüyorduk ama alınmış puan puandır. Beşiktaş ile oynayacağız. Beşiktaş maçına hazırlanıp o maçtan istediğimiz sonucu almak için çaba göstereceğiz" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal - Cem Geçim - Mevlüt İşli/İHA)

Spor Toto Süper Lig, Erzurumspor Kulübü, Gençlerbirliği, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yılmaz Vural: '1-1 kalmamıza rağmen çok üzüldük' - Son Dakika Spor


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