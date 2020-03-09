Yılmaz Vural'a büyük şok! Tanju Çolak'tan dava - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural'a büyük şok! Tanju Çolak'tan dava - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural'a büyük şok! Tanju Çolak'tan dava

6 saat önce

Adana Demirspor'da 2 yıl önce sportif direktör olarak görev yapan Tanju Çolak, teknik direktör Yılmaz Vural'ın kendisine sinkaflı küfürler ettiği videodan dolayı Vural hakkında suç duyurusunda bulundu.

Yılmaz Vural'a büyük şok! Tanju Çolak'tan dava, System.String[]

Adana Demirspor'da 2 yıl önce sportif direktör olarak görev yapan Tanju Çolak, teknik direktör Yılmaz Vural'ın kendisine sinkaflı küfürler ettiği videodan dolayı Vural hakkında suç duyurusunda bulundu.


Tanju Çolak'ın mahkemeye taşıdığı olayın detaylarına ulaşıldı.


Çolak'ın Vural hakkında suç duyurusunda bulunduğu, kendisi hakkında söylediği sinkaflı küfürlerden dolayı 500 bin TL'lik tazminat davası açtığı öğrenildi.


ÇOLAK'IN GEREKÇESİ: 'İŞ BULMAMI ENGELLEDİ'


Tanju Çolak'ın Vural'ın kendisi hakkında ithamlarından dolayı piyasada iş bulamadığını ve bundan dolayı tazminat davası açtığı öne sürüldü.


YILMAZ VURAL'DAN AÇIKLAMA


Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Çok özel bir konu bunu konuşmak doğru olmaz diye düşünüyorum. Tanju Çolak çok sevdiğim bir arkadaşım. Tanju Çolak'ı kaybetmek istemem. Tanju haklıdır da görüntüye göre davranmasında. Bizim ona karşı saygısızlığımız olmaz. Özür de diledim. Kendisi bir karar almış ve bu kararından da vazgeçmedi. Mahkemelik bir durum olursa da adaletin kestiği parmak acımaz derler. Bana göre konunun kapanması gerekiyordu kapanmadı.


Yapılacak bir şey yok. Ülkemizde böyle kumpaslara gelmiş o kadar çok vaka var ki... Benim tek üzüldüğüm konu Tanju ile aramızda bu polemiğin yaratılması oldu. Benim söylemlerimden dolayı Tanju piyasada iş bulamıyor diye bir şey varsa bu duyumdur, bu durum dedikodudan öte bir şey değildir. Adaletin kestiği parmak acımaz!" diye konuştu(Ajansspor)


Adana Demirspor, Yılmaz Vural, Tanju Çolak, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 08:31 
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