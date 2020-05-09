Yılmaz Vural: "Alt liglerde ne oluyor kimsenin umurunda değil" - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural: 'Alt liglerde ne oluyor kimsenin umurunda değil' - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural: "Alt liglerde ne oluyor kimsenin umurunda değil"

6 saat önce

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig ile alt ligler arasındaki gelir farkına dikkat çekerek, "Süper Lig'de oynayan oyuncuların hepsinin temelinde 3. Lig vardır.

Yılmaz Vural:

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Süper Lig ile alt ligler arasındaki gelir farkına dikkat çekerek, "Süper Lig'de oynayan oyuncuların hepsinin temelinde 3. Lig vardır. BAL ligleri, amatör ligler, bunların hepsinin altyapı olarak algılanması gerekiyor. Şimdi biz buraları yok sayıyoruz ve sırf yukarıya bakıyoruz, aşağıda ne oluyor kimsenin umurunda değil" dedi.


TFF 1. Lig takımlarından Akhisarspor'un tecrübeli teknik direktörü Yılmaz Vural, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun, 1. Lig ve alt ligler hakkında hiçbir değerlendirmede bulunmadığından yakınan Vural, "Son günlerde TFF tarafından 1. Lig ve alt ligler hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Doğrudur, üst ligimiz var ama bu üst lig de diğerleri olmadan oluşmuyor. 1. ve 2. liglerin bir derneği kuruldu. TFF'nin de aynı şekilde Kulüpler Birliği Vakfı var. Bu vakıflar, dernekler neden ayrı ayrıdır, ben bunu anlamıyorum. Yani 126 tane profesyonel kulüp varsa bu vakıf tüm profesyonel takımların vakfı olmalıdır. Bakın bugün Süper Lig'de oynayan oyuncuların hepsinin temelinde 3. Lig vardır. Yani orası altyapıdır. BAL ligleri amatör ligler, bunları hepsinin altyapı olarak algılanması gerekiyor. Şimdi biz buraları yok sayıyoruz ve sırf yukarıya bakıyoruz, aşağıda ne oluyor kimsenin umurunda değil" diye konuştu.


"Tüm ligleri kapsayan bir kulüpler birliği kurulmalı"


Vural, 3. Lig'in gelirinin 1 milyon TL civarında olduğunu belirterek, "2. Lig'in 2 milyon liradan fazla. 1. Lig'in 12 milyon, üst ligin ise 120 milyon geliri var. Böyle bir ekonomik farklılık içerisinde Türk futbolunu oynuyoruz. Haliyle ne olur bilemiyoruz. Bana sorarsanız tüm ligleri kapsayan bir kulüpler birliği kurulmalı, bu birlikte de alt liglerden temsilciler de olmalıdır. Alt liglerdeki sorunları Süper Lig temsilcileri biliyor mu acaba? Burada tesis yok, antrenör ve oyuncuya para verilmiyor. Burada kötü şartlar var, sahalar kötü, altyapılar yok. Ne olacak yani futbol nasıl gelişecek? Federasyon bu konuda biraz kafa yormalıdır diye düşünüyorum. Yoksa sıkıntı olur" şeklinde konuştu.


Kulüpler Birliği yasasının bir türlü çıkmadığını aktaran Vural, "TFF özerk bir kuruluştur, kendi kanunlarını çıkarma hakkı vardır. Yani bunları yukarıdan meclisten istemeden kendisi bu kuralları koyar ve uygular. Ancak yönetilen bir kuruluş, yöneten kuruluştan daha üstünlüğü varsa burada idare söz konusu olamaz, bu kadar basit. Ülkemizde bu yönde bir idare söz konusu olduğu için meclise gidilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar çözülmezse Türk futbolu bir adım ileri gitmez" ifadelerini kullandı. - MANİSA

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 04:14 Kaynak: İHA

YORUMLAR

Son Dakika

Tabutla dans eden fenomen grubun lideri Benjamin Aidoo: Essien nedeniyle Chelsea'yi tutuyorum Son dakika: Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir çalışanda koronavirüs tespit edildi Mehmet Zeki Çelik: Transfer için talipler var ancak Lille'de mutluyum Dışişleri Bakanlığı'ndan özel izin alarak Gala Caldirola'yı İstanbul'a getiren Emre Belözoğlu, Isla'nın evliliğini kurtardı Ryan Babel'in vergi kitabıyla yaptığı paylaşım, Hollandalı politikacı Marijnissen'i kızdırdı Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Wolfsburg, Tolga Ciğerci'nin ardından Max Kruse'yi de transfer etmek istiyor Fenerbahçe, Beşiktaş'la sözleşmesi bitecek Caner Erkin'e teklif yapmayacak Antwerp'ten ayrılan Sinan Bolat, Beşiktaş'a gelmeye hazır Eski Galatasaraylı futbolcu Mbaye Diagne: Bir aslan asla ölmez Lakers'ın eski yıldızı Shannon Brown, evine giren iki kişiye tüfekle ateş açtı Mbappe, gol krallığı için Ben Yedder'e de ödül verilmesini istiyor Eski Süper Lig topçusunun, öldürdüğü oğlunun hastanedeki görüntüsü ortaya çıktı Sancaktepe Futbol Kulübü'nde 4'ü futbolcu, toplam 9 kişide koronavirüse rastlandı Fransız ekibi Lyon, Merih Demiral'ı kadrosuna katmak istiyor
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da 10 ayda yaptıkları hizmetleri videoyla anlattı         
22:39
"Denize gireceğim" diyerek evden ayrılan doktor kayboldu         
22:36
Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı Son dakika: Koronavirüs tedavisinde kullanılacak yerli ilaca satış izni çıktı         
22:26
New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü New York'ta korona bağlantılı çocuk hastalığı nedeniyle 3 çocuk daha öldü         
21:42
Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu Oyuncu Burak Deniz kaza yaptı, alkollü çıkınca ehliyetine el konuldu         
21:30
Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı Kerim Sabancı ve Hacı Sabancı Boğaz'daki yalılarında denize karşı spor yaptı         
21:16
Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek Kanal D'den istifa eden Buket Aydın'ın yerine Deniz Bayramoğlu getirilecek         
21:15
Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı Koronadan ölen Ömer Döngeloğlu'nun vefat etmeden önce katıldığı son program yayınlandı         
21:04
Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum Sevda Noyan tartışma yaratan sözleriyle ilgili geri adım attı: Ben orada FETÖ'den bahsediyorum         
20:57
Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı Almanya'da koronavirüs gerginliği! Çok sayıda gösterici gözaltına alındı         
20:52
Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok Bakan Albayrak'tan Bahçeli'ye teşekkür mesajı: Bu destek ile aşamayacağımız badire yok         
20:45
Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı Diyarbakır'da kaynana gelinini defalarca bıçakladı         
20:28
Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü Tekirdağ'da arıların saldırdığı kişi öldü         
20:08
Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor Kimliğine göre dünyanın en yaşlı kadınını gören şaşırıp kalıyor         
19:30
Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu Kanada'nın Çin'den aldığı 11 milyon maskenin 8 milyonu "standart dışı" çıktı         
19:30
Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var Son Dakika: Türkiye'de korona sayıları hızla azalıyor! Son 24 saatte 50 vefat, 1546 yeni vaka var         
19:28
Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız Bahçeli, korona salgınıyla ilgili eleştirilere sert çıktı: Bu gemi batarsa hepimiz suyun dibini boylarız         
19:20
Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti Buket Aydın, Kanal D'den istifa etti         
19:04
Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu Erzincan'da 4 büyüklüğünde deprem oldu         
19:03
"Bana ceza işlemez ama yine de yazın" diyen şahıs ters kelepçeyle karakola götürüldü         
18:35
İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı İngiltere'de 9 Mayıs itibarı ile koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 346 kişi daha arttı         
18:34
Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu Bodrum'da ünlülerin uğrak mekanı kül oldu         
18:10
MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin MHP'li Yalçın'ın paylaştığı Bahçeli'nin "Tek başına iktidar" mesajları 2011 yılına aitmiş         
18:06
Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler Kuşadası'nda vatandaşlar, yasağa rağmen denize girdiler         
18:06
Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi Başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Can Ataklı'nın 1 buçuk yıla kadar hapsi istendi         
17:56
Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı Bakan Soylu, 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı olmayan 57 ildeki vatandaşlara çağrı yaptı         
17:53
Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler Ceren Özdemir'in annesinden yürek burkan sözler         
17:42
İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu İnşaat şirketi, kumru yuvasını bozmamak için inşaatı durdurdu         
17:37
Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı Yunanistan, Kardak kayalıklarının peşini bıraktı         
17:11
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor         
17:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2020 22:58:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz Vural: "Alt liglerde ne oluyor kimsenin umurunda değil" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]