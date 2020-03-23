Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !.. - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !.. - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !..

6 saat önce

özel açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !.., System.String[]
özel açıklamalarda bulundu.

Yılmaz Vural sevdiklerimizi uzun süre görebilmek için kısa süre onlardan uzak duralım ve koronavirüs için tedbirler alalım derken "Her şeyin başı sağlık sağlıktan öte yol yok. Dua ederken bile önce sağlık diyoruz, sağlığın ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Zor bir süreçten geçiyoruz. Ulus olarak, futbolun tüm paydaşları olarak dikkatli olmalıyız. Sadece kendimizi değil ailemizi sevdiklerimizi ve tüm inanları düşünmemiz gerekiyor. Bir ömür sevdiklerimizle görüşebilmemiz için kısa bir süre küs kalabiliriz. Bir süre sosyal mesafeye, hijyene daha da dikkat edelim. Allah korusun bir stadyumda, bir tesiste koronavirüs çıkara o stada ve o tesise giremeyiz. Futbola sahip çıkmak ve futbolun yarınları için bir müddet oynamayalım, ne olur ki hepimiz bir süre kadro dışı kalalım" açıklamasında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yılmaz Vural'ın açıklamaları


- Ankara
Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 04:21 Kaynak: DHA

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