Yılmaz Vural: Bir müddet oynamayalım, hepimiz bir süre kadro dışı kalalım !..

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Herkes bunu paylaşıyor! İşte Fatih Terim'in Beşiktaş maçı sonrası söylediği sözler

Fatih Terim'de koronavirüse rastlanmasının ardından Beşiktaş, test yaptırmak için hastaneye başvurdu

Galatasaray'dan Fatih Terim'e destek mesajı: Birlikte neleri başarmadık ki

Fatih Terim'in sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama: Çok ciddi bir klinik durumu yok