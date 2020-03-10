Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım

45 dakika önce

Akhisarspor'u çalıştıran Yılmaz Vural, "Türkiye'yi bırak Dünya'nın en önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil" dedi.

Akhisarspor'un deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural, Ajansspor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte Vural'ın açıklamaları: "Sosyal medya şu anda yıkılıyor. Herkes neden Fenerbahçe'ye gelmediğimi soruyor. Bu ülkenin en çok maç yönetmiş 2. antrenörüyüm. Sen Türkiye'yi bırak Dünya'nın en önemli antrenman kurslarını bitirdim. Neden bana inanılmıyor? Artık bu iş magazin konusu olmaya başladı. Bu durum beni kırıyor. Fenerbahçe beni 9 maç deneyecekmiş. Gitsin başkasını denesin. Ben parmakla gösterilen bir adamım.

"BÜTÜN FENERBAHÇE TARAFTARI GEL DİYOR"

Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım. Taraftarların duygularını anlarım. Bu herkesin yapacağı bir iş değil. Ben yerimde duruyorum. Bize kim talipse gelir. Bütün Fenerbahçe taraftarı gel diyor. Benim telefon numaram 94 senesinden beri aynı. Daha bir gün olsun küfür telefonu almadım. Gittiğim her yerde insanlar bana ilgi gösteriyor.Ben bunları söylerken kimse beni aslın istemiyorum. Benim onlara katkım olur.

"MÜTEVAZİ OLMAYA GEREK YOK"

Ben bu kadar iddialıyım. Ben talip olmam. Bana talip olanlar kendilerine katkı sağlarlar. Türk futbolu beni kullanamadı. Mütevazı olmaya gerek yok. Kendileri bilir. Bir daha benimle dalga geçeceklerse aynaya bakıp kendileriyle dalga geçsinler."

Yılmaz Vural'dan Ali Koç'a mesaj: Ben Fenerbahçe'ye top oynatırım
Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 07:34 
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YORUMLAR (8)
  • Mltyalı: Alman ekolu istıyon alı koç türk ligini tanıyan hoca dıgerleri gibi yılmaz hoca tazminatta istemez gittiği hiç bir takımdan tazminat talep etmemiş tek adam bence 1.5 yıllık mukavele yapılması gereken tek adam adam gibi adam yılmaz hoca malatyadan biliriz malatyaya ilk avrupa kupalarına götüren hoca Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
  • Ahmet Dikmetaş: Türk futbolunun ilerlemesini istemeyenler herzaman Yılmaz hocanın önünü kesecektir..adam efsane beyler.. Cevap Yaz 1 0 Yayından Kaldır
  • Uğur : Eğer biri gelecekse o hoca bu hoca al oynamayan futbolcuyu döver oynatır ben Fenerbahçeli olarak yilmaz hocayı istiyorum Cevap Yaz 11 0 Yayından Kaldır


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