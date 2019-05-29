Son Dakika Haberleri: Yılmaz Vural'dan Dündar'a ziyaret
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Yılmaz Vural'dan Dündar'a ziyaret

1 saat önce

Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

Yılmaz Vural'dan Dündar'a ziyaret, System.String[]
Türk futbolunun tecrübeli teknik direktörlerinden Yılmaz Vural, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ı ziyaret etti.

31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde üst üste üçüncü kez Osmangazi'de belediye başkanı seçilen Mustafa Dündar, Yılmaz Vural'ı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Dündar, Vural'a teşekkür ederek, belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Osmangazi Belediyesi'nin geçmişte yaptığı hizmetleri takdirle karşıladığını belirten Vural, bu hizmetlerin yeni dönemde de devam edeceğine inandığını söyledi. Yeni hizmet döneminin Osmangazi ve Bursa adına hayırlara vesile olmasını temenni eden tecrübeli teknik adam, Başkan Dündar'a görevinde başarılar diledi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 02:08 Kaynak: İHA
Mustafa Dündar, Osmangazi, Yılmaz Vural, Güncel
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