Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı

6 saat önce

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.

Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı, System.String[]

Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.


TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Liglere verilen arada futbolcularına izin veren ve oyuncularını evden çıkmaması konusunda uyaran Vural, çektiği videoyla vatandaşların da evde kalmasını istedi. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 01:28 Kaynak: İHA

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