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Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı
6 saat önce
- Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
- Yılmaz Vural'dan 'Evde kal' çağrısı
İSTANBUL - Akhisarspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgının yayılmaması için vatandaşlara evde kal çağrısında bulundu.
TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un Teknik Direktörü Yılmaz Vural, korona virüs salgını nedeniyle vatandaşlara 'Evde kal' çağrısı yaptı. Liglere verilen arada futbolcularına izin veren ve oyuncularını evden çıkmaması konusunda uyaran Vural, çektiği videoyla vatandaşların da evde kalmasını istedi.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 02:16 Kaynak: İHA
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