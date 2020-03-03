Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural'dan Fenerbahçe açıklaması

7 saat önce

TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Akhisarspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile yollarını ayırmasının ardından kendisini bu takıma yakıştıran bazı paylaşımlar yapıldığını belirtti.


Yılmaz Atabarut Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen deneyimli teknik adam, bazı Fenerbahçeli taraftarların sosyal medyada kendisini sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olarak görme taleplerini ilettiklerini, adının sarı-lacivertli kulüple anılmasından da mutluluk duyduğunu ifade etti. "Bu tarz haberler insanı mutlu ediyor tabii ama benim bilgim dışında gelişen olaylar." diyen Vural, Türkiye'de her teknik direktör arayışında akla gelen ilk isimlerden olduğunu savunurken, şöyle konuştu: "Hoşunuza gidiyor ama sonuç olarak ben Akhisarspor'un hocasıyım. Sağolsunlar bizi layık görüyorlar, yakıştırıyorlar. Bu konuşmalar beni rahatsız etmiyor ancak gerçek bir tarafı yok.


Antrenörlük hayatımıza başladığımızdan beri herkesin bir hedefi oluyor. Dördüncü ve beşinci büyük olan Trabzonspor ile Bursaspor'da çalıştım. Üç büyük takımda çalışmak nasip olmadı, olacağı da yok. O yüzden kafamız rahat, burada mutluyuz."


Vural, Akhisar ilçesinin farklı bir enerjisi olduğunu dile getirerek, "Bu kadar yıldan beri çalışıyorum. Akhisarspor kadar mutlu ve huzurlu çalıştığım bir yer görmedim. Yöneticiler düzgün, taraftar samimi, oyuncularla aramız çok iyi ve personelimle birbirimizi seviyoruz. Buradan ayrılıp eve bile gitmiyorum." ifadelerini kullandı.


Bu hafta sahalarında Osmanlıspor ile önemli bir müsabakaya çıkacaklarını hatırlatan Vural, mücadelede üç puan alıp, galibiyet serisine devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Yılmaz Vural, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:34 
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