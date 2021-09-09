Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim

Miss Turkey'e Yenenler çifti damga vurdu! Öyle bir söz söyledi ki salon kahkahaya boğuldu

Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in Milli Takım'daki görevine devam etmesinin pek sağlıklı olmadığını ifade etti. CNN Türk'e konuşan Vural, Güneş'in görevi bırakması gerektiğini ifade etti.

İşte Vural'ın Şenol Güneş sözleri:

"Kötü oynadık, iyi oynayamadık. Üç sonuçlu bir oyun bu. Utanç gecesi gibi ifadeler çok ağır.

"PARAYI SİLAHLA ALMADI"

Takım olmak başka bir şey bunu oluşturacak da teknik direktör. Şenol hocamız çok formsuz ama parayı silah çekerek almadı ki. Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim. Kendisine olan güvenin azaldığını ve kendisine antipatik bakıldığını o da biliyordur.

"ŞIK OLMADI"

'Ben bu göreve gelmek için yalvarmadım, onlar yalvardı.' sözü çok şık olmadı. İdari anlamdaki başarı sahaya yansıdığında gerçek durum ortaya çıkıyor"