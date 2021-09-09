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Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim - Son Dakika

Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim

09.09.2021 12:14

Türk futbolunun sevilen yüzlerinden Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in Milli Takım'daki durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Vural, "Kendisine antipatik bakıldığının o da farkında. Hocamız çok formsuz. Ben olsam istifa ederdim. 'Yalvardılar' sözü hoş olmadı" ifadelerini kullandı.

Yılmaz Vural, Şenol Güneş'in Milli Takım'daki görevine devam etmesinin pek sağlıklı olmadığını ifade etti. CNN Türk'e konuşan Vural, Güneş'in görevi bırakması gerektiğini ifade etti.

İşte Vural'ın Şenol Güneş sözleri:

"Kötü oynadık, iyi oynayamadık. Üç sonuçlu bir oyun bu. Utanç gecesi gibi ifadeler çok ağır.

"PARAYI SİLAHLA ALMADI"

Takım olmak başka bir şey bunu oluşturacak da teknik direktör. Şenol hocamız çok formsuz ama parayı silah çekerek almadı ki. Ben Şenol Güneş'in yerinde olsam istifa ederdim. Kendisine olan güvenin azaldığını ve kendisine antipatik bakıldığını o da biliyordur.

"ŞIK OLMADI"

'Ben bu göreve gelmek için yalvarmadım, onlar yalvardı.' sözü çok şık olmadı. İdari anlamdaki başarı sahaya yansıdığında gerçek durum ortaya çıkıyor"

Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim

Yılmaz Vural, Şenol Güneş, Milli Takım, İstifa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim - Son Dakika Spor


YORUMLAR (2)
  • Ali Kublay: Bu yılmaz hoca yı bir tek Türk milleti anlamıyor malesef çok yazık vallahi versinler senelik 1 milyon tl gelmezse ne olayım hem bundanda kötü olamaz Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • Sertan Sarı : Arkadaş bu da demek oluyor ki hoca kovulmayı ve parayı bekliyor 6-1 e sevinmiştir belki de Cevap Yaz 3 0 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Yılmaz Vural'dan gündem olacak Şenol Güneş değerlendirmesi: Ben olsam istifa ederdim - Son Dakika
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