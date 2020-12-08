Yılmaz Vural'dan güzel haber - Son Dakika

Yılmaz Vural'dan güzel haber

08.12.2020 21:38
Yılmaz Vural'dan güzel haber, System.String[]

Oğlu Emre Vural'dan paylaşımTedavisinde sona gelindi - Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastanede önce yoğun bakım, sonrasında entübasyon işlemine alınan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlanan ve servis odasında tedavisine devam edilen Yılmaz Vural'dan bir güzel haber daha geldi.

Oğlu Emre Vural'dan paylaşım

Tedavisinde sona gelindi

- Yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hastanede önce yoğun bakım, sonrasında entübasyon işlemine alınan Yılmaz Vural'ın entübasyon işlemi tamamlanan ve servis odasında tedavisine devam edilen Yılmaz Vural'dan bir güzel haber daha geldi. Yılmaz Vural'ın oğlu Emre Vural, sosyal medya hesabından babası ile fotoğrafını paylaşarak, "Geri döndü" ifadesini kullandı.Covid-19 nedeniyle 27 Kasım tarihinde oksijen ihtiyacının artması üzerine yoğun bakıma alınan ve entübe edilen, sonrasında 4 günlük uyutma sürecinin ardından yoğun bakım ünitesindeki entübasyon işlemi bitirilen 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural'ın tedavisinde sona yaklaşıldı. Tedavi sürecinde sona gelinen Yılmaz Vural'ın son hali, oğlu Emre Vural'ın sosyal medya paylaşımında görüldü. Sağlık durumu iyi gözüken babasıyla birlikte fotoğrafını paylaşan Emre Vural, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri döndü" ifadesini kullandı.


Yılmaz Vural'dan güzel haber
Yılmaz Vural'dan güzel haber

Yılmaz Vural, Koronavirüs, Medya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan güzel haber - Son Dakika Spor


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