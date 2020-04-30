Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?

24 dakika önce

En beğendiği teknik adamın Jurgen Klopp olduğunu belirten Aksiharspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Alman çalıştırıcı için "Herkes takım elbise, mendil falan. Baba çıkıyor darmaduman. Oyuncusu gibi. Adamın anası ağlamış, futbolcular çamur içinde kirlenmiş. O ne öyle takım elbise falan. Düğüne mi gidiyorsun? Futbolun kıyafeti eşofmandır" dedi.

Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?, System.String[]

Spor Arena Instagram hesabının canlı yatınına katılan Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Yılmaz Vural, Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jurgen Klopp ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Yılmaz Vural'ın açıklamalarından satır başları;

"Sanki 2, 3. Lig'deki takımlar takım değil. Hep Süper Lig, Süper Lig... Türkiye'de 126 profesyonel takım olduğu unutuluyor. Diğerleri nerede oynayacak? Kendimi onların yerine koyuyorum. Biz önemsisiz diye düşünüyorlardır. Türkiye'de 18 kulüp yok, 126 kulüp var. Lütfen bu konu gündeme gelsin. Türkiye'de teknik direktörler umursanmıyor tabii. Kimse sormuyor bize."

"35 senedir çalışıyorum, 30 farklı takım çalışmışım, 2 tane üniversite bitirdim, en önemli antrenör kurslarına gittim. Benim için önemli olan ülkemin futbolu. Bütün hayalim Türk gençlerinin Avrupalı gençlerle yarışıp başarılarını görmek. Bir Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu düşünün. Bu ülkenin potansiyeli var. 18 milyon çocuk var. Bu sayı ne Almanya, ne İtalya ne Fransa'da var. Bu çocukları sistemin içine bir sokamadık."

"HEPİMİZ BOZUĞUZ"

"Türkiye'de yetiştiremiyoruz. Ne futbolcu, ne yönetici, ne hakem... Hepimiz bozuğuz! Bunları yapamıyorsak benden nasıl iyi bir futbol oynatmamı beklersiniz? Ülkenin en iyi derbisi Galatasaray-Fenerbahçe. Maç oynanırken sıkılıyoruz, arkada İngiltere maçını izlemeye başlıyoruz."

"Çağlar'ı çok yakından tanırım. Ozan ile yakınlığımız olmadı. Merih ile de olmadı. Ama Çağlar'ı çok iyi tanırım. Altınordu kulübünde çok iyi bir uygulama var. Başkanları ile geçen gün konuştum. Çağlar, Cengiz, Barış, Erce'den 10 yılda harcadığı parayı aldım dedi."

Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun?
Jurgen Klopp

JURGEN KLOPP ÖRNEĞİ

"Dünyada en beğendiğim teknik direktör Jurgen Klopp, Neden? Duygusal ilişkileri mükemmel. Bir Alman olmasına rağmen oyuncusuna sarılıp öpebiliyor. Herkes takım elbise, mendil falan. Baba çıkıyor darmaduman. Oyuncusu gibi. Adamın anası ağlamış, futbolcular çamur içinde kirlenmiş. O ne öyle takım elbise falan. Düğüne mi gidiyorsun? Futbolun kıyafeti eşofmandır."

"Allah bana bunu nasip etti, Türkiye'nin 30 kulübünde çalıştım. Bazılarını küme düşürdüm, bazıları ile başarılara gittik. Taraftar hiçbir zaman isyan etmedi bana. Son takıma gelmişsin ve o takımı ligde tutmuşsun. Bence şampiyonluk kadar başarılı bu. Şampiyon yapan bakalım kurtarsın son sıradaki takımı."

"Türkçede bir cümle var. Olmamış çocuğa don biçme. Ben zaten bir takımda çalışıyorum. Fenerbahçe'ye gitmem için sosyal medyada 'Come to Fenerbahçe' falan yazıyorlar."

"Bir insanı bir yere getirirken geçmişteki başarılara falan bakılıyor. Biz de iyi kötü profesyonel futboldan anlıyoruz, birkaç sene en iyi teknik direktör seçilmişiz, alttan 4-5 takım çıkarmışım, bir sürü ligte düşecek takımı tutmuşum. İki üniversite bitirip, dünyanın en başarılı antrenör kurslarına gitmişim..."

"EN ETKİLENDİĞİM STAT WEMBLEY"

"En etkilendiğim stadyum Wembley. Müthiş atmosfer. Barcelona felsefesini Real Madrid'e tercih ederim. Top kayıpsız oynayalım mantığı var. Öyle zayıf anınızda öne doğru oynuyor ki bitiriyor."

Yılmaz Vural, Jurgen Klopp, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.04.2020 06:58 

YORUMLAR

Son Dakika

Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Ronaldo, Dybala'nın koronavirüs testinin yine pozitif çıkmasının ardından İtalya'ya dönmeyi erteledi Fenerbahçe'de Alper Potuk, Samandıra'ya çağrıldı ve affedildi Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in Fenerbahçe'ye döneceğine yönelik çıkan haberler, taraftarı ikiye böldü İhaneti affeti vefasızlığı asla! Güzel yenge, Wesley'i sildi Quaresma, Portekiz'e dönerek Porto'da kariyerini bitirmek istiyor Juventus Başkanı Andrea Agnelli, Türk sevgilisi Deniz Akalın'ı koronavirüsten korumak için malikanesine yerleştirdi Hayrettin Demirbaş isyan etti: Galatasaray'da 5 şampiyonluğum var, Tarık Çamdal kadar kazanamadım Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fransa Futbol Federasyonu, PSG'yi şampiyon ilan etti Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti Fenerbahçe, Luiz Gustavo'yu isteyen Lyon'a ret cevabı verdi Beşiktaş, Bilal Budak'ın transferi için Manisaspor'la anlaştı Neymar'dan sonra Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez de 7. Koğuştaki Mucize filmini izledi
Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 93 artarak 3 bin 174'e yükseldi         
19:02
iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı! İşte üç iPhone 12 modelinin fiyatı         
18:32
İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak İngiltere'den koronavirüs aşısı müjdesi: Haziran'da piyasaya çıkacak         
18:23
Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı Afrin'de 44 sivilin hayatını kaybettiği PKK katliamının failleri yakalandı         
18:12
Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var Ukraynalı menajer Vadim Shabliy: Mircea Lucescu'ya Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklifler var         
18:09
Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı Vatandaşların döviz mevduatları 17 Nisan-24 Nisan haftasında 980 milyon dolar azaldı         
18:05
İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı İngiliz model Cara Delevingne, sosyal medyadan telefon numarasını paylaştı         
18:00
Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu Bursa'da soğuk hava deposu çıkan yangın sonrasında kül oldu         
17:55
Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti Anayasa Mahkemesi, polisin internet abonelerinin kişisel verilerine ulaşma yetkisini iptal etti         
17:48
Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim Futbol kariyerini noktalaması beklenen Galatasaraylı Selçuk İnan: Bırakmaya henüz hazır değilim         
17:40
Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır Bakan Koca, Dünya Sağlık Örgütü'ne Türkiye'nin koronavirüs mücadelesini anlattı: Dayanışma en önemli silahımızdır         
17:34
Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı Evinin içerisinde ışıklandırma yöntemi ile uyuşturucu madde yetiştiren kişi, gözaltına alındı         
17:28
İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti İstanbul'da 26 yaşındaki polis memuru koronavirüsten hayatını kaybetti         
17:21
Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik Malezya'da endişelendiren araştırma sonucu: Koronavirüsün daha bulaşıcı bir mutasyonunu keşfettik         
17:20
İBB Meclisi İBB Meclisi "Olağanüstü" toplanacak         
17:20
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Çemçe Grubu tamamen yok edildi         
17:18
Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi Altının kilogramı 384 bin 860 liraya yükseldi         
17:18
Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti Kıyamete ramak kala! En tehlikeli gök taşı dünyayı teğet geçti         
17:14
Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti Son Dakika: ABD'de 30 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 637 artarak 61 bini geçti         
17:04
Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı Amerikan Futbolu oyuncusu Laurent Duvernay-Tardiff, tatilini yarıda kesip koronavirüsle mücadele için doktorluğa başladı         
17:03
Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı Trabzon'da koronavirüs şüphesiyle tedavi gördüğü hastaneden kaçan kişi bankada yakalandı         
16:54
Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi Son Dakika: Benzine 16 kuruş zam geldi         
16:50
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı         
16:44
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti         
16:43
Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi Fenerbahçe'den Erman Toroğlu'na sert tepki: Nefret duygularıyla hareket eden hakem eskisi         
16:39
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti         
16:38
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı         
16:31
Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar Türkiye'de plazma tedavisi ile koronavirüsü yenen ilk hasta konuştu: Evde kalsınlar, hayatta kalsınlar         
16:24
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2020 19:22:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yılmaz Vural'dan Jurgen Klopp ile ilgili ilginç sözler: Adamın anası ağlamış, düğüne mi gidiyorsun? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]