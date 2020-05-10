Yılmaz Vural'dan TFF ve Kulüpler Birliği'ne tepki

Türk futbolundaki vakıfların çalışma sisteminden şikayet eden Yılmaz Vural, "Son günlerde TFF tarafından 1'inci Lig ve alt ligler hiçbir şekilde telaffuz edilmiyor. Doğrudur, üst ligimiz Süper Lig ama bu üst lig de diğerleri olmadan oluşmuyor. Her ligin Kulüpler Birliği Vakfı var. Bunların neden ayrı ayrı olduğunu anlamıyorum. Türkiye'de 126 tane profesyonel kulüp varsa bu vakıf tüm profesyonel takımların vakfı olmalıdır" ifadelerini kullandı.



"GELİRLER ARASINDA UÇURUM VAR"



"Süper Lig'de oynayan oyuncuların hepsinin temelinde 3'üncü Lig var" diyen Yılmaz Vural, "Yani orası altyapıdır. Şimdi biz buraları yok sayıyoruz ve sırf yukarıya bakıyoruz, aşağıda ne oluyor kimsenin umurunda değil. Liglerdeki kulüplerin gelirleri arasında uçurum var" dedi.



"BÖYLE YÖNETİMLE TÜRK FUTBOLU HİÇBİR YERE GİDEMEZ"



Alt liglerde yer alan kulüplerin sorunlarının Süper Lig'de bilinmediğini belirten tecrübeli teknik adam, "Madem Türkiye'de futbolu Süper Lig'deki kulüpler idare edecek, alt liglerin de sesinin duyulması adına yönetimde hakkı olması gerektiğini savunuyorum. Böyle yönetim tarzı ile Türk futbolu hiçbir yere gidemez. Ben bunu açık açık söylüyorum. Kulüplerle ilgili yasa çıkmasını bekliyorum" diye konuştu.



Güney Kore'de lig başladı!



