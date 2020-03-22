Yılmaz Vural'dan virüs kararı! Tesise kapandı - Son Dakika
Son Dakika Spor Yılmaz Vural'dan virüs kararı! Tesise kapandı - Son Dakika Spor

Yılmaz Vural'dan virüs kararı! Tesise kapandı

6 saat önce

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayınladığı genelgeyle risk grubundaki 65 yaş üstündeki vatandaşların ikinci bir karara kadar seyahat etmeleri kısıtlanıp sokağa çıkmaları yasaklanırken, 67 yaşındaki Vural da kulübün Yılmaz Atabarut Tesislerinde kampa girdi.

Yılmaz Vural'dan virüs kararı! Tesise kapandı, System.String[]

İçişleri Bakanlığının dün akşam yayınladığı genelgeyle risk grubundaki 65 yaş üstündeki vatandaşların ikinci bir karara kadar seyahat etmeleri kısıtlanıp sokağa çıkmaları yasaklanırken, 67 yaşındaki Vural da kulübün Yılmaz Atabarut Tesislerinde kampa girdi.


Takıma verilen izinde İstanbula giden tecrübeli teknik adam, henüz yasak kararı alınmadan ailesini Akhisara getirdi. Tesislere kapanan Vural, dışarı çıkmayıp dış dünyayla irtibatını kesecek. Vural tesiste antrenmanlarda ise takımla birlikte olacak.


Yılmaz Vural, "Sınırlama var. Yalnız geçerli bir nedeni olan 65 yaş üstü vatandaşlar dışarı çıkacak. Ben bu süreçte kulüpte olacağım. Ailem de geldi. Ne deniliyorsa uyulmalı. Bu süreçte tüm vatandaşlarımız sokaktan, kalabalık alanlardan uzak durmalı." açıklamasını yaptı.


Yılmaz Vural, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:07 

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