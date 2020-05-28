Yılmaz Vural: "Denizlispor, Göztepe ve Menemenspor'la özel maç için konuşup TFF'ye başvurduk..."
19 Mart'ta duran 1. Lig'e tam 3 ay ara verilmesinin öngörüldüğünü hatırlatan Teknik Direktör Yılmaz Vural, "TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolü'nü daha önce başladığımız antrenmanlarımızda uyguluyoruz.
19 Mart'ta duran 1. Lig'e tam 3 ay ara verilmesinin öngörüldüğünü hatırlatan Teknik Direktör Yılmaz Vural, "TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolü'nü daha önce başladığımız antrenmanlarımızda uyguluyoruz. Ancak sezona yaz dönemindekinden de uzun bir ara verilmek zorunda kalındı ve takımların lig maratonuna tekrar hazırlanması için özel maçlar oynaması gerekiyor. Denizlispor, Göztepe ve Menemenspor'la özel maç için konuşup TFF'ye başvurduk. İzin için karar bekliyoruz. Hazırlık maçı oynayıp takımların son durumunu görmeden lige başlayamayız. Her takımın kendine göre iddiası var. Bizim hedefimiz Süper Lig. Bu hedefe en yakın takımlardan biriyiz. Bu iş sadece kalan 6 maç oynansın da lig bitsin fikriyle olmaz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 03:02
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