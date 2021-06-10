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Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım - Son Dakika

Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım

10.06.2021 17:42

Fenerbahçe'de teknik direktör arayışları sürerken deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural, Başkan Ali Koç'a göreve hazır olduğu yönünde mesaj gönderdi. Bağımsız Ekran YouTube kanalına konuk olan Vural, "Getirdiğiniz hoca değil, sunduğunuz şartlar önemlidir. Bugüne kadar imkanı iyi kulüpte çalışmadım, bu fırsat verilmedi. Tüm dinamiklere hakimim. Ali Koç'a sesleniyorum beni arasın, Fenerbahçe'yi şampiyon yaparım. Yurt dışı eğitimim var, yabancı dilse yabancı dil, deneyimse deneyim" dedi.

Sarı lacivertli kulübü çalıştırmak istediğini birçok kez dile getiren deneyimli hoca, teknik direktör arayışı içinde olan Ali Koç'a çağrıda bulundu. Bağımsız Ekran programında Göktuğhan Argın'ın sorularını yanıtlayan Vural, Fenerbahçe'yi şampiyon yapabileceğini ve Ali Koç'un kendisini araması halinde onu ikna edebileceğini belirtti.

İşte Vural'ın açıklamaları:

"BEN DE YABANCI SAYILIRIM"

"Bu liglerde 35 seneyi tamamladım. 16 yaşından beri lisanslı futbolcu oldum. Eğitimse, Almanya'dan Alman hoca getirmek istiyorlar. Benim yaptığım eğitimi Almanya'da kaç tane hoca yapmıştır? Toplasan 5 kişi değildir. Tüm eğitimlerden geçmiş, 35 senede, 30 farklı takımla çalışmış, 800'e yakın maç idare etmiş bir antrenör olarak; deneyimse deneyim, yabancı dilse yabancı dil, Türkiye'yi tanımaksa 7 coğrafi bölgede birçok takımı çalıştırdım... Federasyonuydu, çalışanıydı, medyasıydı bu konuda her türlü soruya cevap verebilecek durumdayım Allah'a şükür.

"ALİ BEY'E SESLENİYORUM, EKİBİMİZLE GÖREVE HAZIRIZ"

Ali Bey'e sesleniyorum. Biz hazırız, ben hatta düşünmüyor değilim yani, benimde arkadaşım, dostum yani. Bir arkadaşı dostu olarak ben ondan rica ediyorum. Bir yarım saat benimle konuşsun. Müsaade etsin de biz de futbol hakkında bir şeyler söyleyebilecek, konuşabilecek durumda olduğumuzu ifade edelim. Bu konuda çok iddialı konuşuyorum. Ben bu yeterliliğimle, bu eğitimimle, bu deneyimle çok iddialı bir şekilde yöneteceğimi düşünüyorum. Sıfır hatayla iş yapma garantisi veriyorum."

Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım

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Son Dakika Spor Yılmaz Vural, Fenerbahçe Başkanı'na seslendi: Ali Bey beni arasın, bu takımı şampiyon yaparım - Son Dakika Spor


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