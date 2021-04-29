Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Medipol Başakşehir maçının ardından - Yılmaz Vural - Son Dakika

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Medipol Başakşehir maçının ardından - Yılmaz Vural

29.04.2021 19:25

Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kazanılması gereken bir kaybettiklerini, bunun için üzülmek yerine dersler çıkarmak gerektiğini söyledi.

Süper Lig'in 38. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, kazanılması gereken bir kaybettiklerini, bunun için üzülmek yerine dersler çıkarmak gerektiğini söyledi.

Yılmaz Vural, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, 18. dakikada Ricardo Gomes'in düşürülmesiyle rakibin gördüğü kırmızı kartın maçta kırılma noktası olduğunu belirtti.

O zamandan sonra maçın temposunun değiştiğini ifade eden Vural, "18'inci dakikada bizim Gomes'in düşürülmesiyle görülen kırmızı kart maçın kırılma noktası oldu. Yani takımın o ana kadar ki maç temposu bir anda farklı hale geldi. 10 kişi kalan takım hiç düşünmediğimiz tarzda kontrollü oynadı ve 10 kişi kalması bize değil onlara avantaj sağladı gibi oldu. Onarın 2, bizim üç pozisyonla devre oldu." dedi.

Vural, maçın ikici kırılma anının Gomes'in kaçırdığı gol olduğunu dile getirerek, "46'ncı dakikada oyunun yine kırılma noktası oldu. Gomes'in çok net vuruşla gol yapması gerekirken topu dışarı attığı pozisyon oldu. Akabinde 58'inci dakikada penaltı oldu ve biz göremiyoruz ve pozisyon geçtikten sonra VAR'a gidildi. Demek ki Cüneyt Çakır VAR'a gidilmesi şeklinde değerlendirdi. Penaltı atıldı, kaleci kurtarabilirdi ama olmadı." diye konuştu.

Maçın gidişatını değiştirmek adına çabaladıklarını anlatan Vural, şöyle konuştu:

"Biz olayı değiştirebilmek adına çalışırken iyi pozisyon bulduk. 84'üncü dakikada bizim yıkımımız oldu. Çok kalabalık olduğumuz yerden topu uzaklaştırdık onlar da akıllı kullandılar ve Guldbrandsen'in attığı golle 2-1 kazandılar.

Kazanırken neşe içinde konuşurken kaybederken neşe içinde konuşulmuyor. Ben oyuncularıma güveniyorum. Psikolojisi çok farklı bir oyundu. 1-0 öne geçmeyi avantaj görüp öyle davranmasak daha atak oynasaydık daha farklı olabilirdi. Sonuç olarak kaybettik. Ben üzülme lafını hiç sevmiyorum bir maçtan sonra üzülme işini kabul eden bir adam değilim. Bir ders çıkaracağız. Bu oyunu tempolu, çabuk oynayacaksınız."

"Bugün maçı bana göre şansı olan kazandı"

Haftaya önemli bir maça daha çıkacaklarını vurgulayan Vural, şunları kaydetti:

"Bugün maçı bana göre şansı olan kazandı. Öyle bir penaltı pozisyonu olacak gibi değil. 48'inci dakikada golü atabilseydik şimdi konuşan diğer takım aynı dertten muzdarib olacaktı. Oyuncularımı kutluyorum yarın özellikle oyuncularıma izin verdim dinlensinler çünkü ciddi bir rakiple oynayacağız Fenerbahçe. Onlarda şampiyonluğa oynuyor. Biz de kazanmak zorundayız çünkü bizim geri kalan 3 maçta 8 puan hedefimiz vardı artık 8 olmaz ya 7 olur ya da 9 olur. 7 puan alırsak 44 puan oluruz ve aslında bizim hesabımız 45 puan üzerineydi. O yüzden demek ki 3 maçı da kazanmak adına elimizden geleni yaparak oynamak zorundayız. Öyle bir durumdayız ki hep kazanmak zorundayız. O yüzden de oyuncuları bu atmosfere daha iyi hazırlayıp kazanacak hale gelmesini sağlayarak Fenerbahçe maçını oynayacağız."

Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Medipol Başakşehir maçının ardından - Yılmaz Vural
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Medipol Başakşehir maçının ardından - Yılmaz Vural
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Medipol Başakşehir maçının ardından - Yılmaz Vural
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Medipol Başakşehir maçının ardından - Yılmaz Vural
Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Medipol Başakşehir maçının ardından - Yılmaz Vural

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Büyükşehir Belediye Erzurumspor- Medipol Başakşehir maçının ardından - Yılmaz Vural - Son Dakika Spor


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